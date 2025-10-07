El Concello asegura que las zanjas en Rúa Nova fueron para delimitar la propiedad

Las grandes zanjas que operarios municipales, escoltados por la Policía Local de Vilanova, realizaron en terrenos del pazo de Rúa Nova, entre la parroquia de András y el Concello de Vilagarcía fueron para delimitar la parcela que fue cedida al municipio por parte de uno de los propietarios. El Concello practicó estas zanjas la pasada semana sin informar a la otra parte de la familia, que denunció lo ocurrido al considerarse perseguida por el grupo de gobierno, acusándoles de haber reventado una puerta e impedirles el acceso al interior de la antigua capilla allí situada.

Otra de las cuestiones que también puntualizaban ayer desde la administración municipal se refiere a los lindes entre la parroquia de András y Vilagarcía. El propietario enfrentado con el Concello esgrime como documentación un deslinde firmado por ambos municipios en el que se especifica que la capilla se encontraría en Vilagarcía. Sin embargo, desde el Concello de Vilanova no lo tienen tan claro y remiten a los mapas del Instituto Geográfico Nacional, que la sitúa en Vilanova de Arousa. El Concello de Vilanova dispone de un ortofotomapa certificado en 1996 por el Instituto Geográfico Nacional y su Servicio de Deslindes y Grandes Escalas que sitúa la capilla, de forma prácticamente íntegra, en este término municipal. También se aferran al catastro, que considera que los lindes dejarían la capilla en la parroquia de András, donde figuraría su dirección postal. Lo que está claro es que toda esta situación acabará resolviéndose en el juzgado.