El ciclo de cultivo del mejillón, cada vez más alterado

Las alteraciones que el cambio climático introduce en las condiciones oceanográficas y ambientales, junto a la incontestable modificación de los hábitos de consumo en el mercado de fresco tanto en España como en el conjunto de Europa, están alterando los ciclos de cultivo de mejillón en las bateas gallegas.

El molusco ya no crece como antes, tampoco desova en la misma época y cada vez se trabaja más el llamado «lacasito» –el más pequeño–, de forma que los viveros flotantes «agotan» antes la producción y es preciso volver a «cargarlos» de cría.

Además, la «debilidad» detectada en esa semilla o la subida de la temperatura del agua aumenta el desprendimiento del «oro negro» de batea y la cría se ve expuesta a todo tipo de alteraciones, incluidas las limitaciones introducidas en su recolección en las rocas del litoral a causa de los planes de protección del percebe.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco francés, en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Por estas y otras muchas razones, la Consellería do Mar y el propio sector miticultor han introducido ya cambios notables en los últimos tiempos, empezando por la búsqueda de semilla en criadero y la colocación de cuerdas long-line mediante las que lograr más mejilla.

También se adoptan acciones puntuales, como la ampliación del número de cuerdas colectoras de cría en las bateas y del plazo de instalación de las mismas, empleadas para captar larvas de mejillón de manera natural.

La legislación establece que entre el 1 de abril y el 30 de septiembre se autoriza la colocación de cuerdas colectoras de semilla en las bateas «de modo que su número no sobrepase las 100 respecto al máximo que corresponde a cada batea».

Barcos auxiliares de acuicultura en la ría de Arousa. / Iñaki Abella

Pero la misma normativa señala que «cuando fenómenos medioambientales excepcionales alteren el ciclo normal de reproducción de la especie, modificándose la época de fijación larvaria», la Consellería puede variar el plazo establecido, «previa petición de la mayoría de entidades representativas del sector».

Es por ello que el pasado 11 de marzo la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica autorizó, con carácter extraordinario, la colocación de hasta 50 cuerdas colectoras más por batea hasta el 30 de septiembre pasado.

Ahora, la Consellería do Mar permite mantener esas cuerdas de captación de cría hasta el 30 de noviembre, es decir, un día antes de que comience la campaña que, hasta mayo o junio –dependiendo de cómo se presente el invierno–, permitirá la recogida de mejilla en el litoral gallego.

Descargas de mejillón para el mercado francés / M. Méndez

Lo hace teniendo presente que concurren las mismas circunstancias excepcionales que justificaron la ampliación dictada en marzo, tales como «desprendimiento de mejillón, escasez de cría en las rocas durante la época hábil de recogida, dependencia directa de factores climatológicos sobre los desoves y limitación de las zonas de extracción de semilla en los bancos naturales».

Dependencia

Adversidades, cabe recordar, que también llevaron a Mar a buscar alternativas de aprovisionamiento «mediante la colocación de colectores más largos en el medio natural durante el proceso reproductivo de los ejemplares adultos», entre otras acciones tendentes a paliar la escasez de cría y complementar su recogida en las piedras, evitando así la creciente dependencia de la misma que tienen los bateeiros.

Es por todo ello que Mar permite mantener la cuerdas colectoras dos meses más. Aunque dejando claro que solo se permite la continuidad en el agua de aquellas que fueron colgadas en el periodo legalmente establecido. Es decir, que no pueden colocarse ahora cuerdas adicionales.

Descargas en A Illa, ayer. / Iñaki Abella

De ahí que los mejilloneros estén obligados a realizar la declaración de la mejilla captada en los colectores y a colaborar con el personal técnico de la Consellería do Mar facilitando toda la información que les sea requerida.

Al igual que deben dejar libre uno de los extremos de las cuerdas colectoras, que no pueden tener más de 5 metros de largo contados a partir de la superficie del mar y tienen que se identificadas claramente –para diferenciarse de las cuerdas de engorde– con una marca de color rojo intensa en su parte superior, con una longitud mínima de 30 centímetros.

De este modo Mar vuelve a satisfacer las demandas del sector, que ya en julio solicitaba ampliar «en uno o dos meses» el período de colocación de cuerdas colectoras.

FARO AROUSA / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lo hacía a través de la Sociedad Cooperativa Galega de Mexilloeiros de Galicia (Socomgal), cuyos argumentos eran similares a los manejados en septiembre, para pedir lo mismo, por la Asociación de Productores Mejilloneros Ría Nosa de Moaña, en su caso proponiendo ampliar el período de colocación de colectoras hasta el 1 de diciembre.

También en septiembre, Amegrove Sociedad Cooperativa Galega solicitó ampliar esa actividad en tres meses, pronunciándose a posteriori, a través de la Comisión do Mexillón, tanto esa cooperativa grovense como la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex), Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), Asociación de Mejilloneros San Saturnino y Asociación de Mejilloneros Profesionales A Marxa.

Tanto el subdirector xeral de Acuicultura como el jefe del Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura emitieron informes sobre tales solicitudes haciendo constar que no veían impedimento alguno en que, «con carácter excepcional», se mantengan las cuerdas colectoras hasta el 30 de noviembre, de ahí que el pasado día 30 el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica dictara una resolución modificando la de marzo.