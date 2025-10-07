Castrelo, parada «exitosa» para Lago en su viaje a las parroquias

La parroquia de Castrelo fue ayer la primera parada de un recorrido que ha iniciado el alcalde, Samuel Lago, y que se va a extender a todas las parroquias hasta el final del mandato. El regidor se reunió ayer con un nutrido grupo de vecinos en un encuentro en el centro socio-cultural que Lago califica como «un éxito, tanto de participación como por la importancia de las propuestas que plantearon los participantes». El propio Lago reconoce que tenía algunas dudas sobre el inicio de este proyecto, que busca acercar el Concello a los vecinos del rural, pero «quedaron saldadas cuando vi el número de personas que se acercaron al centro socio-cultural, que nos tuvieron ocupadas las dos horas con propuestas de todo tipo, desde cuestiones generales hasta problemas particulares con la gestión municipal para los que el Concello está dispuesto va buscar una solución».

Sobre la mesa el alcalde se encontró con los problemas del colegio de Castrelo, especialmente con el muro de cierre, que se encuentra en pésimas condiciones, una cuestión «en la que el Concello está dispuesto a colaborar, pero que excede las competencias de mantenimiento que tenemos asignadas», pero también con cuestiones como «temas urbanísticos muy determinados, solicitud de limpieza de fincas próximas a viviendas, arreglos y acondicionamientos de viales o sugerencias como la recuperación de un antiguo lavadero que nos comprometemos a estudiar o a buscar una solución siempre que esté en nuestra mano».

Lago insiste en que la sesión de ayer, que se volverá a repetir en breve en otra parroquia, «resultó muy productiva para conocer las necesidades de un lugar como Castrelo». De hecho, insiste en que, en próximos encuentros, está dispuesto a acudir con los vecinos a aquellos puntos donde exista un problema o una situación anómala para «buscar una solución in situ, ya que es en el lugar donde se puede ver lo que ocurre y puede resultar más sencillo encontrar la solución que se busca».

El próximo encuentro será el lunes, pero en esta ocasión, el alcalde se desplazará a la parroquia de Corvillón. Después será el turno de Oubiña y Vilariño, siempre los lunes de 10.00 a 12.00 horas y con los centros sociales como punto de encuentro. El regidor cambadés insiste en que «el ayuntamiento debe estar cerca de la gente, conocer sus problemas reales y buscar soluciones conjuntas» y, aunque acostumbra a recibir y atender a los vecinos en su despacho del Concello, cree que así «sentirán la administración local más próxima y abierta, reforzando esos lazos de cercanía que deben ser fuertes».

El regidor pone en marcha esta iniciativa novedosa en un momento complejo político por la polémica del combustible y con un cuatripartito en el que se ha escenificado más de una crisis desde el inicio del mandato.