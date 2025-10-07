Arousa mantiene su hegemonía en un mercado de algas que pierde fuelle

Las algas, que constituyen uno de los recursos específicos cuya explotación se regula en Galicia con la esperanza de generar ingresos extra en el sector del mar, han alcanzado este año los 283.000 euros de facturación, tras la venta de 360 toneladas en las lonjas de la comunidad.

Son cantidades que reflejan cierto descenso respecto a los últimos años, dado que en el mismo periodo de 2024 se habían alcanzado las 501 toneladas (385.000 euros) y en los nueve primeros meses de 2023 habían sido 373 toneladas (282.000 euros).

En cualquier caso se mantiene la tendencia al alza en la explotación de este recurso, muy por encima de las apenas 51 toneladas que se descargaban en los muelles gallegos hace dos décadas.

La descarga de algas en A Illa genera expectación. / Iñaki Abella

Atendiendo a lo sucedido en lo que va de año, es de destacar que la ría de Arousa abandera la producción con 259 toneladas y 195.000 euros, seguida de Coruña-Ferrol, con 49 toneladas y 31.000 euros, y la zona productora de Fisterra, que supera las 28 toneladas y los 15.000 euros.

Completan la relación Costa da Morte, con poco más de 12 toneladas y 31.000 euros, y la Zona II (Pontevedra), que despachó cerca de 7 toneladas (10.000 euros).

En cuanto a las especies comercializadas en la comunidad, destacan el golfo, con casi 119 toneladas y 96.000 euros; el argazo, con 99 toneladas y 56.000 euros; y el alga verde, que con 78 toneladas generó 71.000 euros.

El alga parda, por su parte, supuso 26 toneladas (10.000 euros), de alga roja se despacharon 15 toneladas (36.000 euros) y de correa salió al mercado un volumen semejante, en este caso con una facturación de poco más de 7.000 euros. Completa la relación el fideo de mar, con apenas 5 toneladas y 6.000 euros.

Descarga de algas en el muelle de O Xufre. / Abella

Si se analizan los resultados lonja a lonja, es fácil concluir que la de A Illa mantiene, un año más, su hegemonía. Lo hace con 245 de las 360 toneladas totales, hasta el pasado 30 de septiembre.

La producción de algas isleña, que generó en primera venta 183.000 euros, es posible gracias al trabajo de una treintena de buzos que, mediante apnea y con suministro de aire desde superficie, faenen en dieciocho embarcaciones.

Lo hacen con arreglo a un plan de explotación autorizado por la Consellería do Mar que les permite 140 días de actividad en Areoso, Camallón, de Punta Salinas a Punta Quilma, de Punta Testos a Punta Campelo y entre Punta Aguiuncho y Punta Furado.

Tras A Illa se sitúan la lonja de A Coruña, con 49 toneladas (31.000 euros), Corcubión, con 28 toneladas (15.000 euros) y la de O Grove, con casi 14 toneladas y 12.000 euros. Por último , Camelle, Aldán–Hío y Camariñas, con casi 11 toneladas, 7 y 1,4 toneladas, respectivamente.