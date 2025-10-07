«Alma Atlántica Sin», el otro albariño sin alcohol

Bodegas Martín Códax vuelve a ser noticia. Esta vez por el lanzamiento de otro producto avalado por el reconocido y laureado sello de esta cooperativa de Val do Salnés: «Alma Atlántica Sin».

Un mosto de uva albariño «parcialmente fermentado y desalcoholizado» que se antoja «ideal para un consumidor que busca pasarlo bien, cuidarse y seguir el ritmo de su propio estilo de vida», ya que «conserva las finas burbujas naturales» propias de la fermentación en depósitos isobáricos, reforzando así «la sensación de frescor».

Se trata, explican en la cooperativa vitivinícola, de un albariño «refrescante, afrutado y dotado de un dulzor equilibrado que contrarresta su natural acidez».

La gama "Alma Atlántica". / FdV

La nueva propuesta de Martín Códax Viticultores «mantiene intacto el espíritu fresco, afrutado y vibrante de la gama Alma Atlántica», lo cual permite «disfrutar del sabor del albariño sin renunciar a nada».

Este «bubbles sin alcohol» se suma a los productos con «Alma Atlántica» que «han sabido conectar con un consumidor que busca una forma diferente de vivir el vino» y entre los que se encuentra el «Marieta Sin», que salió al mercado en 2024 y «está siendo todo un éxito».

Dicho de otro modo, que el «Alma Atlántica Sin» es «un producto bien elaborado, con origen y calidad» dotada asimismo de «una imagen atractiva».

Juan Vázquez Gancedo, director general de Martín Códax Viticultores, dice de esta nueva referencia que «no es simplemente una versión sin alcohol, sino que se trata de una experiencia completa, pensada para un consumidor que valora la libertad de elección sin renunciar al origen, al sabor ni a la calidad».

Prescriptores norteamericanos en Rías Baixas

También en relación con el mundo del vino y el albariño, decir que la Denominación de Origen Rías Baixas sigue recibiendo la visita de prescriptores internacionales.

Esta vez son ocho, procedentes de Canadá y Estados Unidos, los que recorren viñedos y bodegas «para conocer los vinos atlánticos».

Los prescriptores norteamericanos. / FdV

Forman parte del programa Spanish Wine Educator, que organiza el Instituto de Comercio Exterior y les permite disfrutar de visitas guiadas y catas, además de hacer turismo surcando la ría de Pontevedra.

Aseguran en el Consello Regulador de la DO Rías Baixas que «si algo ha llamado la atención de estos prescriptores americanos es la gran potencialidad de guarda de nuestros vinos».

Cabe recordar que Estados Unidos es el primer mercado de exportación de los Rías Baixas, con 2.920.016 litros y 23.510.399 euros el año pasado, mientras que Canadá ocupa la décima posición en volumen y la decimoprimera en ingresos, con 180.119 litros importados y 1.368.961 euros facturados.