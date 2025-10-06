Vilaxoán concluye hoy las fiestas del Rosario
La localidad acompañó ayer a la Virgen en una concurrida procesión | A Torre honró a San Miguel
R. A.
Vilaxoán termina hoy las fiestas de la Virgen del Rosario. El programa de hoy consta de una misa por los marineros fallecidos, a las 12 del mediodía, un espectáculo familiar a cargo de Javi Solla, a partir de las 17.00 horas, un concierto de la Banda Municipal de Vilanova, a las 19.00 horas, y la verbena, que amenizarán los grupos Los Player’s, y Unión y Fuerza.
Durante la jornada de ayer, la localidad disfrutó de una multitudinaria procesión, a la que siguió la tradicional tirada de fuegos artificiales. También fue la misa solemne, y la sesión vermú la amenizó la Banda Municipal de Ribadumia en la plaza Rafael Pazos.
Sin salir de Vilagarcía, ayer terminaron las fiestas del San Miguel de A Torre. Fue el día grande, con la misa solemne seguida de la procesión hasta el pazo de A Golpelleira. También hubo una fiesta infantil.
