Vilaxoán concluye hoy las fiestas del Rosario

Vilaxoán termina hoy las fiestas de la Virgen del Rosario. El programa de hoy consta de una misa por los marineros fallecidos, a las 12 del mediodía, un espectáculo familiar a cargo de Javi Solla, a partir de las 17.00 horas, un concierto de la Banda Municipal de Vilanova, a las 19.00 horas, y la verbena, que amenizarán los grupos Los Player’s, y Unión y Fuerza.

Durante la jornada de ayer, la localidad disfrutó de una multitudinaria procesión, a la que siguió la tradicional tirada de fuegos artificiales. También fue la misa solemne, y la sesión vermú la amenizó la Banda Municipal de Ribadumia en la plaza Rafael Pazos.

Sin salir de Vilagarcía, ayer terminaron las fiestas del San Miguel de A Torre. Fue el día grande, con la misa solemne seguida de la procesión hasta el pazo de A Golpelleira. También hubo una fiesta infantil.