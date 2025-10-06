El vilagarciano Antonio Caeiro recibe el OUFF al mejor director por «Lola»

El vilagarciano Antonio Caeiro se llevó este fin de semana el premio a Mejor Dirección del Ourense Film Festival (OUFF) por el documental «Lola» y además estuvo de doble enhorabuena. «San Simón» recibió la Calpurnia a Mejor Película y es una creación en la que la asociación a la que pertenece, O Faiado da Memoria, colaboró muy activamente. Además, en el elenco hay muchos extras arousanos y actores, pues uno de sus protagonistas es el cambadés Flako Estévez.

La «road movie» de Caeiro y Margarita Teijeiro recupera la historia de Lola Rodal, una canguesa víctima de la represión franquista. «Esto es el grito del silencio, de gente que lleva gritando toda su vida y nadie le escucha. Lola era una de esas personas, pero hay muchas lolas en todo el mundo; mismo en Oriente Próximo, y hay gente que no les hace casi e incluso hay quien se ríe de quién intenta ayudarles. Es el momento de usar todas las plataformas que podamos para hacerse escuchar », declaró el director desde el estrado, logrando un fuerte aplauso del público.

Extendió sus agradecimientos a quienes hicieron posible la creación de esta pieza que parte de la entrevista que mantuvieron con Rodal antes de fallecer y que recorre algunos de los escenarios por donde transitó ella y su familia, azotada por la represión. Incluido un implicado sobrino de la canguesa que les acompañó en este peregrinaje realizado más allá de las fronteras de Galicia. El estreno se produjo recientemente tras sufrir demoras por la pandemia.

Y en cuanto a «San Simón», dirigida y escrita por Miguel Ángel Delegado, se estrenará el día 24 y hace unos días se proyectó en el Festival de San Sebastián. La película narra la historia de las víctimas de la prisión en que se convirtió esta isla viguesa en 1936.