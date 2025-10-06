Más de 60 ciclistas se dieron cita durante la mañana de ayer en Vilagarcía, para participar en la última etapa de la decimotercera edición de la Marcha Ciclista Unificada Special Olimpics, en cuya organización han colaborado el Ayuntamiento arousano y la asociación Con Eles. El recorrido partió de la Plaza de la II República y continuó por Valle Inclán, para ir posteriormente por Vilaxoán y Trabanca Badiña, desde donde el pelotón regresó al casco urbano. El recorrido era de 13 kilómetros. Se trata de una prueba deportiva abierta a todos los aficionados al ciclismo, y con la que se pretende visibilizar también el deporte adaptado y sus beneficios para la salud.

Vilagarcía pone el broche a la marcha ciclista de Special Olimpics