Smartpeme+ trae nuevos talleres de capacitación tecnológica

R. A.

La Diputación de Pontevedra ofrece esta semana cinco nuevos talleres de capacitación tecnológica de la Red Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas ellas requieren inscripción previa), se celebrarán entre hoy y el viernes 10 y ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como el plan de empresa, la fotografía de producto, la venta online, el email marketing o la aplicación de la inteligencia artificial en la estrategia de contenido , entre otros.

La jornada de hoy se titula «Tus fotografías para la campaña de Nadal» y los participantes aprenderán a componer y enfocar las fotografías de manera que encuentren un estilo propio para su producto, marca o servicio, y conseguir destacar. La sesión será impartida por Lara Taboada, titulada superior en Enseñanzas Artísticas de Diseño Gráfico con experiencia en fotografía de producto y composición fotográfica creativa.

Mañana martes, a las 12:00 horas, tendrá lugar «Crea una campaña de email marketing con MailChimp», coordinado por la oficina de Lalín. Este taller abordará cómo crear listas de bases de datos, diseñar formularios de suscripción y optimizar campañas con Mailchimp, una de las herramientas más conocidas del email marketing.

