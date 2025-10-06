Reclaman conserje para el colegio Valle Inclán de O Grove

Esquerda Unida (EU) de O Grove denuncia que el CEIP Valle Inclán, sito en el barrio de Ardia, carece de conserje desde el 19 de septiembre.

Es por ello que, como ya hizo en el último pleno, el concejal Anxo Meis pide explicaciones y soluciones a la concejalía de Educación, donde en la sesión plenaria «nos dijeron que una persona de las que figuran en la bolsa de empleo iba a incorporarse al puesto el día 25, pero que no pudo hacerlo debido a un trámite administrativo».

Lo que sucede es que «el problema sigue sin resolverse y el puesto de conserje continúa vacante», lamentan los esquerdistas mecos.

Al parecer, «en el propio centro nos indicaron que, según el Concello, el personal municipal está actualmente destinado a la Festa do Marisco, convirtiéndose esta en la prioridad del gobierno local».

Frente a lo cual, Meis tacha de «inadmisible que se anteponga una fiesta a un servicio esencial, como es la atención y seguridad del alumnado de un colegio público».

A su juicio, «no es de recibo que una fiesta, por muy importante que sea, esté por encima de la educación y atención al alumnado».

De ser cierto, «la ausencia de conserje se prolongará hasta después del día 12, lo cual es totalmente inaceptable», proclama el concejal de EU.

Abundando en todo ello, en este grupo de la oposición municipal argumentan que «no puede ser que el curso escolar llegue con el centro sin conserje y que, en lugar de buscar una solución inmediata, el gobierno local mire para otro lado».

Ante lo cual, los esquerdistas sugieren al ejecutivo que gestione «con responsabilidad, en lugar de convertir la desorganización en una costumbre».

En definitiva, que EU O Grove exige al alcalde y su equipo «que priorice los servicios públicos esenciales y proceda de manera urgente a cubrir el puesto de conserje en el CEIP Valle Inclán, garantizando así el correcto funcionamiento del centro y la seguridad de los niños».