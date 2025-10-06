La protección del medio marino es cosa de niños

Los arousanos están llamados a luchar por la preservación medioambiental a partir de la adopción de acciones o actitudes que ayuden a minimizar el impacto de la actividad humana en el medio marino.

Ese es el mensaje que lanza la Diputación de Pontevedra a través del programa Máis Rías (+Rías), con el que poner en valor la pesca sostenible en el conjunto de las Rías Baixas para que sigan ejerciendo como «motor socioeconómico en pesca artesanal y marisqueo».

Pero también para que puedan conservar «importantes espacios con protección ambiental que están siendo destinos turísticos en auge en los últimos años».

Miembros del gobierno en el acto inaugural. / FdV

Lo que plantea el ente provincial, bajo presidencia de Luis López, es hacer frente a la basura marina, tratar de minimizar los efectos del cambio climático y frenar el avance de las especies exóticas invasoras, entre otros muchos objetivos.

Dicho de otro modo, que el proyecto +Rías pretende ahondar en la sensibilización ambiental y fomentar la conciencia ecológica.

Pero no solo entre los profesionales del mar, que tienen mucho que decir en la protección de rías como la de Arousa, sino también entre la sociedad en general.

Llegados a este extremo, no cabe duda de que la educación juega un papel determinante, y de ahí que buena parte de la citada campaña se centre en los niños.

De ahí por ejemplo, líneas de acción concretas como una exposición itinerante de fotografías sobre la pesca sostenible y los dibujos premiados en la campaña de sensibilización infantil, acompañada de degustaciones gratuitas de productos artesanales sostenibles y el reparto de material divulgativo.

Un momento de la inauguración. / FdV

Esta parte de la campaña es la que se estrenó esta tarde en Arousa. Más concretamente, aprovechando la celebración de la Festa do Marisco, en el Concello de O Grove.

Es allí, en la Sala das Cunchas de su casa consistorial, donde se ofrece la exposición itinerante de +Rías, que junto a un simposio técnico, talleres infantiles, los seminarios ambientales para profesionales del mar y campañas de valorización de la pesca «pone en valor la profesión del mar, sus productos de calidad y sostenibles, la Red Natura 2000 y la importancia de la conservación de los recursos naturales y los hábitats costeros», destacan en la Diputación de Pontevedra.