Planta marihuana en la finca de un ciego y alega que es para sus periquitos

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado una pena de dos años de prisión para una mujer que plantó marihuana en una finca de Meaño, que estaba a nombre de un hermano invidente, y que alegó que era para autoconsumo y para alimentar a unos periquitos.

Resumidamente, son los argumentos que presentó ante el tribunal provincial para recurrir la sentencia condenatoria de un juzgado de lo Penal de Pontevedra.

Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Sanxenxo de paisano y con coche camuflado descubrió la plantación por el olor.

El dueño de la finca era un vendedor de la ONCE que tiene una deficiencia visual muy grave, con la pérdida total de la visión en un ojo y del 85% en el otro. Negó toda relación con las 36 plantas que había en ella y señaló que el uso de la propiedad lo tenía su hermana.

La plantación estaba dentro de un invernadero casero con paredes de chapa, sistema de riego y tarjetas de identificación en las plantas, que medían entre dos y tres metros de altura. Además había dos cámaras.

Tras su incautación, pesaje y análisis, los ejemplares y las hojas presentaban un peso de algo más de un kilo y un valor en el mercado ilícito de unos 10.000 euros, con lo cual, la mujer fue condenada por un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que no causan grave daño, a una pena de dos años de prisión y al pago de una sanción de esa cantidad.

Le aplicaron la atenuante de dilaciones indebidas y absolvieron a su hermano invidente, así que ella recurrió ante la Audiencia de Pontevedra. Reconoció que las plantó y las cuidaba, pero argumentó que solo tres eran de cannabis y que estaban destinadas al autoconsumo anual suyo, de su pareja y otro familiar. En cuanto al resto, señaló que era cáñamo –no tiene propiedades psicoactivas– que había cultivado para dar de comer a sus periquitos.

Pruebas

Así, rebatió que hubiera pruebas de que la cosecha estaba destinada a la venta, argumentando «una total ausencia de elaboración tecnificada, que tampoco se encontraron instrumentos o útiles a tal fin (como balanzas de precisión, maquinaria para distribución) y que las cámaras que había estaban allí para proteger los aperos de labranza o los tractores, dados los robos anteriores».

Sin embargo, la Audiencia de Pontevedra lo ha desestimado, indicando que es «falso» que la gran parte fueran cáñamo, porque así lo «descartó rotundamente» la perita de Sanidad que analizó la concentración de THC –el compuesto psicoactivo– de todo el material incautado, resultando del 19%; «incompatible con el cáñamo»

«Conforme a todo ello, la cantidad intervenida, unido, cómo valora la juzgadora, a que no se acreditó el consumo que alegan y a las características del invernadero y su situación constituyen hechos base acreditados que, conforme a las reglas de la lógica y máximas de experiencia, llevan a concluir y coincidir con la juzgadora en su predestinación al tráfico ilícito», concluye la sentencia.