Una marea humana por niños como Leo

La Carreira de Leo volvió ayer a ser un enorme éxito de participación, con más de 2.000 personas inscritas en la «andaina» o en las carreras. Muchas más se acercaron a Mosteiro a lo largo de la jornada, ya fuese para animar a los atletas o para disfrutar con las múltiples actividades organizadas para la ocasión: desde conciertos hasta hinchables infantiles, pasando por una carpa gastronómica en la que disfrutar de pulpo, churrasco o los tradicionales callos de Meis.

La Carreira de Leo nació para devolver a la sociedad todo el cariño que recibieron durante meses los padres de Leo Diz, un niño que nació con una enfermedad rara y que falleció en noviembre de 2022. Tras perder a su pequeño, los padres y la asociación cultural A Baralla decidieron organizar un evento con el que recaudar fondos para entidades que trabajan con niños enfermos o con pacientes que sufren dolencias poco frecuentes.

Miembros de la asociación Discamino. | Iñaki Abella

La primera edición fue un éxito incontestable; la segunda también, y ayer domingo miles de personas volvieron a reunirse en Mosteiro para mostrar que la ola de solidaridad que surgió con Leo ha venido para quedarse.

La jornada amaneció soleada, ideal para la práctica deportiva, y los más madrugadores fueron los inscritos en la «andaina», que salieron poco antes de las diez de la mañana del Campo da Feira. Con más de 1.400 inscritos, la marea humana era tan grande que ocupaba durante un buen tramo la totalidad de la carretera.

A media mañana salió la carrera absoluta, de cinco kilómetros, en la que se dieron cita 400 corredores. El trazado era mixto, de asfalto y tierra, muy bonito pero también exigente.

Animación al inicio de la carrera. |

En consonancia con el carácter inclusivo de la Carreira de Leo, la prueba estuvo abierta a la participación de personas con movilidad reducida, que pudieron completar el recorrido en sillas o bicicletas adaptadas, con el apoyo de otras personas, entre ellas miembros de la asociación Discamino.

Los ganadores de la prueba fueron Francisco Javier Ascanio Baso, de Meis, que completó el circuito en 15 minutos y 42 segundos; y la grovense Noelia Nogueira Viñas, que tardó 20 minutos y 59 segundos. Tras las carreras de niños (con otros 400 dorsales repartidos) comenzó la parte más lúdica, con la comida, los juegos y los conciertos. La Carreira Solidaria de Leo estuvo dedicada este año a las asociaciones Duchenne Parent Project y a la de Enfermos de Alexander, dos graves dolencias incapacitantes, y consideradas raras por su escasa prevalencia.