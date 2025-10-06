Otro escollo superado para el complejo polideportivo de As Bizocas

El futuro complejo polideportivo de As Bizocas, en San Vicente de O Grove, avanza irremediablemente hacia su ejecución más de dos décadas después de que empezara a hablarse de construir en el mismo lugar un pabellón que se quedó a medias.

El Diario Oficial de Galicia y el Boletín Oficial de la Provincia publican hoy que el «Plan especial de infraestructuras y dotaciones», formulado de oficio por el Concello y firmado por la arquitecta municipal, Pastora Parada Portas, fue aprobado definitivamente hace dos semanas por el pleno de la Corporación.

Se somete ahora a información pública para dejar claro que frente a esa aprobación definitiva ya solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el plazo de dos meses.

El viejo pabellón y la parcela en la que levantar el complejo polideportivo, vistos desde el camping Top Balea, al otro lado de la carretera. / M. Méndez

Esto supone superar el que, quizás, pueda considerarse el último escollo antes de empezar a hacer realidad esta esperada inversión, mediante la que transformar en área deportiva y recreativa de carácter público una parcela de 4.922 metros cuadrados cedida al efecto por la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove.

Se prevé una ocupación máxima de 984,4 metros cuadrados (20% de la superficie) y una edificación con una altura máxima de 8 metros y un retranqueo mínimo de 5 metros respecto a todas las parcelas lindantes.

El «Plan especial de infraestructuras y dotaciones» de As Bizocas contempla la protección del regato del mismo nombre con una zona de seguridad de 5 metros en ambos márgenes el cauce.

Además de aludir a la plantación de especies autóctonas y a la integración paisajística del edificio resultante mediante el empleo de materiales y colores acordes con el entorno.

Igualmente, tal y como se había detallado en fase anteriores del proceso administrativo, se establece un programa de seguimiento ambiental.

El lugar en el que habilitar el complejo polideportivo. / M. Méndez

Características

No está de más recordar que el complejo polideportivo dispondrá de un campo de fútbol 5 cubierto y provisto de grada, una pista de baloncesto, un parque infantil, un circuito de calistenia y otro biosaludable.

No faltarán lo que se denomina «zona estancial» ni los «recorridos peatonales con pavimento de hormigón, que conectarán interiormente las zonas deportivas y recreativas, disponiendo de tres puntos para aparcamiento de bicicletas».

A mayores se habilitará «una franja verde con especies autóctonas que pretende servir como cierre natural» del recinto.