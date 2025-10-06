Otro escollo superado para el complejo polideportivo de As Bizocas
Tras la aprobación definitiva del plan especial por parte del pleno, las instalaciones parecen ahora mucho más cerca
El futuro complejo polideportivo de As Bizocas, en San Vicente de O Grove, avanza irremediablemente hacia su ejecución más de dos décadas después de que empezara a hablarse de construir en el mismo lugar un pabellón que se quedó a medias.
El Diario Oficial de Galicia y el Boletín Oficial de la Provincia publican hoy que el «Plan especial de infraestructuras y dotaciones», formulado de oficio por el Concello y firmado por la arquitecta municipal, Pastora Parada Portas, fue aprobado definitivamente hace dos semanas por el pleno de la Corporación.
Se somete ahora a información pública para dejar claro que frente a esa aprobación definitiva ya solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el plazo de dos meses.
Esto supone superar el que, quizás, pueda considerarse el último escollo antes de empezar a hacer realidad esta esperada inversión, mediante la que transformar en área deportiva y recreativa de carácter público una parcela de 4.922 metros cuadrados cedida al efecto por la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove.
Se prevé una ocupación máxima de 984,4 metros cuadrados (20% de la superficie) y una edificación con una altura máxima de 8 metros y un retranqueo mínimo de 5 metros respecto a todas las parcelas lindantes.
El «Plan especial de infraestructuras y dotaciones» de As Bizocas contempla la protección del regato del mismo nombre con una zona de seguridad de 5 metros en ambos márgenes el cauce.
Además de aludir a la plantación de especies autóctonas y a la integración paisajística del edificio resultante mediante el empleo de materiales y colores acordes con el entorno.
Igualmente, tal y como se había detallado en fase anteriores del proceso administrativo, se establece un programa de seguimiento ambiental.
Características
No está de más recordar que el complejo polideportivo dispondrá de un campo de fútbol 5 cubierto y provisto de grada, una pista de baloncesto, un parque infantil, un circuito de calistenia y otro biosaludable.
No faltarán lo que se denomina «zona estancial» ni los «recorridos peatonales con pavimento de hormigón, que conectarán interiormente las zonas deportivas y recreativas, disponiendo de tres puntos para aparcamiento de bicicletas».
A mayores se habilitará «una franja verde con especies autóctonas que pretende servir como cierre natural» del recinto.
