Domingo de récord en O Grove con 2.600 raciones de marisco despachadas cada hora

El buen tiempo anunciado para este domingo hacía presagiar una gran afluencia a la Festa do Marisco de O Grove, y así sucedió finalmente. Los más previsores ya habían llegado a la localidad antes de mediodía, y eso les permitió aparcar con cierta facilidad cerca del puerto de O Corgo y disfrutar de la comida en las carpas sin colas ni agobios para encontrar sitio libre en las mesas. Otros muchos optaron por hacer tiempo antes del almuerzo dando un paseo por A Lanzada o embarcándose en un catamarán, uno de los planes preferidos por los visitantes foráneos.

Pero a partir de la una de la tarde, el ambiente cambió totalmente. Empezaron a escasear los sitios libres bajo las carpas de degustación y en los puestos de los productos más demandados ya empezaron a formarse colas. Nada fuera de lo normal en una jornada de afluencia multitudinaria; tanto que solo hasta las cinco de la tarde se vendieron 14.760 raciones, más que durante todo el día del primer domingo de la fiesta de 2024.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un balance muy satisfactorio del evento, que arrancó el jueves pasado y que se prolongará hasta este domingo, 12 de octubre. «Las previsiones que daba el sector turístico ya eran importantes, porque había una ocupación por encima del 80 por ciento, y se está confirmando», señaló el alcalde, José Cacabelos. «La fiesta se mantiene, no falla, y la gente responde. Es un producto turístico consolidado que hace que O Grove sea un destino en el calendario de octubre de todas las agencias de viajes».

Segunda mejor edición

Los datos aportados por el Concello señalan que, por el momento, está siendo la segunda mejor edición de la historia en cuanto a ventas de marisco, solo superada por la de 2023. Así, en los tres primeros días y medio de la fiesta, se despacharon 59.000 raciones, más que en el mismo periodo del año pasado. Los platos de marisco más vendidos son los de pulpo (3.400 raciones), zamburiñas (2.900) y navajas (2.700).

La procedencia de los asistentes era muy heterogénea. Porque con 62 ediciones a sus espaldas, la Festa do Marisco de O Grove es un evento plenamente consolidado, y que atrae a visitantes de toda la península Ibérica, pero también de más lejos.

Estados Unidos o China

En el aparcamiento reservado para los autobuses, detrás de la lonja, había autocares procedentes de Asturias, Castilla y León o Portugal; mientras, en las inmediaciones del recinto festivo, se veían aparcados coches con matrícula de Francia o Alemania. En la oficina de turismo, situada al lado de las carpas, constatan que, en efecto, la afluencia de visitantes extranjeros está siendo elevada en esta edición. «Por aquí ha venido mucha gente de Portugal, pero también algunos de Estados Unidos, Canadá y hasta de China», apunta una de las responsables del servicio. Según ella, muchos de estos turistas extranjeros acuden a O Grove por la Festa do Marisco, pero también hay visitantes que llegan atraídos por eventos profesionales, como el Foro Acui.

De todos modos, la mayoría de los asistentes a la fiesta siguen siendo gallegos. José Naya, un vecino de Arteixo (A Coruña) emigrado en Alemania desde hace más de 50 años, acudió ayer a O Grove junto a su mujer y unos amigos, en una excursión organizada. «Vengo muchas veces a esta fiesta», contaba, al tiempo que elogiaba el sabor del marisco preparado en los fogones de O Corgo. Habían pedido navajas, empanada de zamburiñas y berberechos.

Otra asistente a la fiesta era Mari Carmen López, de Carral (A Coruña). En su caso, era la primera vez que acudía a un evento, «que sigo todos los años por televisión». En esta ocasión, sin embargo, se desplazó a O Grove para conocer la fiesta en primera persona, animada por su hijo, Adrián Taboada. A mediodía, tomaron unos camarones y unos berberechos en la carpa, a modo de aperitivo, pues más tarde iban a comer en un restaurante. «Preferimos así para estar sentados y un poco más tranquilos», explica el joven. Por la tarde, iban a quedarse en O Grove, aunque en ese momento no tenían todavía un plan definido.

Críticas del Partido Popular

El Partido Popular de O Grove emitió ayer un comunicado en el que critica varios aspectos de la gestión municipal de la fiesta, y señala por ejemplo que los conciertos se están prolongando hasta las 4 de la mañana, cuando deberían terminar a medianoche, generando así molestias.

Música, motos, catamaranes y paseos junto al mar

La Festa do Marisco atrae sobre todo por la posibilidad de degustar un producto de cercanía, de calidad y bien cocinado, pero también es una buena excusa para disfrutar de los muchos atractivos de O Grove. En la oficina de turismo indican que la práctica totalidad de las llamadas telefónicas que atienden estos días son relativas a la fiesta, en muchos casos por aspectos prácticos, como dónde aparcar.Pero también son muchos los que acuden a la oficina en busca de pistas y planes para después de comer. «Por lo que más preguntan es por los catamaranes, pero también por el paseo de madera de Pedras Negras o por Siradella», indica el personal.La fiesta también tiene actividades complementarias. Hoy, por ejemplo, Os Firrás darán un concierto a las 10 de la noche. Fue más completa la jornada de ayer domingo, con la décima edición de la Xuntanza de Vespas y Lambrettas, que reunió a unas 300 personas aficionadas a estas motos clásicas; o el Desafío Arousa de dornas a remo, organizado por los Amigos da Dorna Meca, y en el que se coronaron los Dorneiros Reghateiros de Cambados. La música corrió a cargo de Cinco en Zocas.