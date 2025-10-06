La Diputación de Pontevedra saca las bases de ayudas a la puesta en valor del patrimonio marítimo

Han tenido que aguardar al mes de octubre pero, al fin, la Diputación de Pontevedra publicó ayer en el Boletín de la Provincia las bases para subvencionar a las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a preservar y a poner en valor la riqueza patrimonial marítima, especialmente embarcaciones. La partida que ha habilitado la entidad provincial es de 90.000 euros y el importe máximo de la ayuda para cada actuación no podrá exceder el 80% de su presupuesto ni superar el importe de 10.000 euros, salvo que no se agote la partida.

Las entidades que soliciten la ayuda podrán destinarla a tres cuestiones: recuperación y rehabilitación de embarcaciones tradicionales, que deberán ser destinadas a actividades de promoción sociocultural y musealización; a conservación de aparejos de pesca y otros elementos vinculados a la cultura marítima y fluvial; o a la construcción de instalaciones en tierra que sean una muestra de la arquitectura industrial y popular en la provincia, con el fin de reconvertirlas en espacios culturales. Todas esas actuaciones deberán haberse desarrollado a lo largo del ejercicio de 2025 y en ellas se emplearán soluciones constructivas y de diseño tradicional y original, además de materiales que le sean propios. El plazo de solicitud de estas ayudas será de 15 días, es decir, finalizará el próximo 21.

Todos los aspirantes deberán presentar una memoria explicativa, profusamente detallada, de las actuación que se pretende desarrollar. En ella se debe explicar desde el tipo de bien hasta los elementos o partes que se pretenden reparar, además de una descripción detallada del fin sociocultural y un anexo fotográfico. La valoración será en base a una puntuación por antigüedad, singularidad del bien o claridad del proyecto entre otras cuestiones.