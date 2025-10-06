La Coral Santa Comba celebra su Festival de Outono
R. A.
Valga
Cuatro agrupaciones participaron en el Festival de Outono de Corais, organizado por la Coral Santa Comba de Cordeiro, y celebrado el sábado por la noche en el Auditorio de Valga. La formación local, compuesta por 39 voces, estuvo acompañada en esta cita por corales procedentes de Caranza (Ferrol), O Carballiño y Portonovo. El evento se cerró con una actuación conjunta de los cuatro grupos, en la que cantaron «Que será?» y «Fisterra vai na proa».
