El Concello de Cambados ya vuelve a tener arquitecto

El Concello de Cambados ya ha encontrado una sustituta para cubrir la baja laboral del arquitecto municipal. Un total de 18 aspirantes se presentaron al procedimiento convocado de urgencia para cubrir un puesto que es relevante para tramitar expedientes de la administración y la ciudadanía.

El alcalde, Samuel Lago, firmó el nombramiento a finales de septiembre, así que se trata de una incorporación inmediata de la candidata que obtuvo la puntuación más alta en el proceso selectivo.

Cabe recordar que el objetivo era crear una bolsa de profesionales para la cobertura de la baja del profesional y futuras ausencias. Se trata de un contrato de funcionaria interina y se extenderá según las necesidades de la administración.

En junio, el cuatripartito también contrató a un arquitecto técnico, cubriendo una plaza que estaba vacante desde 2022 y con el fin de desatascar el colapso que registra el departamento de Urbanismo, generando quejas de particulares y promotores en la tramitación de licencias por meses de demora.

Poco tiempo después, el jefe del departamento tuvo que solicitar una baja laboral y el Ayuntamiento convocó en julio un procedimiento por la vía de urgencia para encontrar un sustituto.