Areoso despide la temporada alta con 11.300 visitantes y más denuncias que en 2024

El islote de Areoso cerró la temporada alta con más de 11.300 visitantes, una cifra similar a la de 2024 y que supone una ocupación del 56% de las plazas ofertadas: 20.100. Además, durante mayo y septiembre, los agentes ambientales tramitaron el doble de denuncias respecto al año pasado; un total de 70 por no cumplir las normas de acceso regulado implantadas hace dos años para combatir el desmadre que estaba sufriendo este lugar paradisíaco y arqueológico de A Illa, contribuyendo a la degradación que ya sufre por la acción del mar. El atraque sin motor y el turno del mediodía fue lo más demandado.

Desde la Consellería de Medio Ambiente explican que el sistema «funcionó con normalidad y sin grandes incidencias, con una afluencia media de más de 82 visitantes diarios». No obstante, en la época de mayor interés, entre mediados de julio y finales de agosto, se cubrieron todas las plazas en la mayoría de las jornadas.

En cuanto al tipo de acceso más utilizado, fue el de atraque sin motor, que rondó el 65,57% del total de plazas, seguido del atraque con motor (25,61%) y del de fondeo, que apenas llegó al 8,82%. En cuanto a la afluencia de los distintos turnos, a pesar de que los resultados son semejantes, hubo una mayor demanda del segundo –de 13.00 a 17.00 horas–, pues concentró el 37,5% del total, seguido de algo más del 32,7% del tercero –hasta el atardecer– y del 29,8% del primero, del amanecer a las 13.00 horas.

Las mismas fuentes añaden que, toda vez que el máximo de visitantes diarios es de 150 personas, cincuenta por turno, «se observa que agosto fue el mes en el que se produjo un lleno de reservas casi todos los días, mientras que en el resto de períodos se detectan picos de afluencia que normalmente coinciden con festivos y fines de semana».

También recordaron que la de este año fue la segunda temporada alta completa con la regulación fijada para reducir la presión y «garantizar, en la medida de lo posible, la conservación de este valioso espacio» de los islotes de Guidoiros y Rúa.

Esta limitación del uso público implica ciertas medidas de control y, mientras que en 2023 la labor de los agentes ambientales en la zona fue principalmente de carácter informativo, según la Xunta, este año se realizaron un total de 70 denuncias por incumplimientos de la normativa vigente, en la mayoría por carecer de autorización de acceso. En octubre del año pasado se habían contabilizado 27.