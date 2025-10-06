Amigos de Galicia y Emgrobes asumen el protagonismo de la Festa do Marisco

La agenda sociocultural de la Festa do Marisco de O Grove está repleta de actividades durante toda la semana.

Aunque a la espera de la gala de entrega de las Centolas de Ouro –el viernes–, hay dos citas que destacan por encima de todas las demás, como son la entrega del XX Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía y las jornadas «La Cocina del Mar».

Respecto al consagrado certamen, promovido por la Fundación Amigos de Galicia, la cita es el miércoles, a mediodía, en la Sala das Cunchas de la casa consistorial.

La carpa de la feria Grovestock, que organiza Emgrobes. / M. Méndez

Representantes de la propia Fundación, el Ayuntamiento de O Grove, la Agencia de Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería darán a conocer la identidad de la empresa o persona ganadora de esta señalada edición, en la que se recibieron 76 candidaturas de otros tantos restaurantes que «cumplen con los requisitos» exigidos en cuanto a «puesta en valor de los productos de calidad nacional e internacional».

El jurado está compuesto por Ramiro Varela Cives, presidente de la Fundación Amigos de Galicia; Jesús Busto Peteiro, su director general; Ángeles Rodríguez González; y Jaume Marimon Closa, ex presidente de la Patronal de Turismo de Cataluña y ganador en una edición anterior.

También José Antonio Rivera Casal, miembro de la Asociación de Restauradores Euro-Toques; Emilio Santasmarinas Raposo, propietario de Sancosa SL; y Víctor Otero Prol, presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro.

La carpa de artesanía de la fiesta. / M. Méndez

Junto a ellos, José Luis Padín, propietario de Marisquerías Solaina; Francisco Amoedo, propietario del restaurante Veiramar (Arcade); Indalecio Novas, del restaurante Doade (Cangas); Óscar Caseiro, propietario del restaurante O Ruedo (Vilagarcía); y Rafael Mourelos Rodiño, hostelero de O Grove y miembro de la familia de Lola Torres, la cocinera homenajeada a título póstumo con este evento.

En cuanto a la jornada gastronómica «La Cocina del Mar», impulsada por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), tendrá lugar el jueves, desde las seis de la tarde, en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos.

Como se había avanzado en FARO DE VIGO, este taller culinario con degustación va a centrarse en la ostra rizada, las algas y la petaraña o chopa, un pez de roca similar al sargo.

Es una propuesta patrocinada por la Xunta, a través de su programa «Galicia sabe aMar» y de marcas como «pescadeRías, de onde senón?», mediante la que seguir incidiendo en la importancia de especies menos conocidas o utilizadas en la cocina de restaurantes y domicilios particulares.