Vista Real: el pazo donde estudiaron 12.000 alumnos en una década

El nombre del pazo de Vista Real saltó a la fama como un emblema del narcotráfico, de la opulencia que ofrecía el dinero fácil que se conseguía regando de cocaína las costas gallegas, pero la acción policial y social acabó por transformar esa imagen desde que el Concello de Vilanova asumió su gestión tras adquirirlo en subasta a la Agencia Tributaria en 2010. De aquella imagen ya no queda nada, porque Vista Real se ha convertido en un otro ejemplo más positivo para la sociedad, un lugar de formación del que salen trabajadores especializados y empresas asentadas que sirven para impulsar el tejido económico de la comarca de O Salnés. En esta transformación ha tenido mucho que ver el Centro de Desenvolvemento Local (CDL), dirigido por Javier Piñeiro, que este mes de octubre, cumplirá una década asentado en las dependencias de Vista Real, dependencias por las que ya han pasado más de 12.000 alumnos que han recibido todo tipo de formación, desde cursos para uso de fitosanitarios hasta asesoramiento para mejorar las perspectivas de su modelo empresarial a través del foro de emprendimiento. La llegada del CDL a Vista Real no fue inmediata tras la adquisición de esas dependencias por parte del Concello. Casi cinco años antes, el pazo había pasado a manos munciipales, pero no acababan de concretarse los proyectos de gran calado social que se querían impulsar, como fue el caso del centro de día. Fue en ese momento cuando Piñeiro le planteó al regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, la posibilidad de establecer un centro de formación laboral permanente. Para ello, acudieron a un centro similar que funcionaba en Mos y aquello acabó convenciendo a Durán ya que la propuesta entroncaba con el objetivo de que el pazo tuviese una actividad con un alto componente social para contraponer a lo que había sido anteriorimente.

Uno de los múltiples cursos que se imparten a diario en el pazo de Vista Real. | Iñaki Abella

El CDL se trasladó a la antigua casona de la familia Charlín tan solo con el bajo acondicionado para un despacho y dos aulas. el resto estaba tal y como había quedado desde su intervención por la Audiencia Nacional en 1995, lleno de escombros y en obras. El primer paso que se dio por parte de Piñeiro fue testar la situación, ver cual era la formación más buscada y qué necesitaban las empresas del entorno. «Detectamos una demanda muy grande de conductores de carretilla elevadora o manipulador de alimentos, así que comenzamos a impartirlos, a lo que se sumió un cambio normativo en la aplicación de fitosanitarios que nos obligó a realizar cientos de cursos» y así comenzó el crecimiento que han experimentado las instalaciones.

En seis meses, el volumen de cursos formativos era tal que demandaba nuevos espacios, aunque estos no fueron una realidad hasta enero de 2018, cuando se abrió la primera planta del pazo y se acondicionaron las cocheras para desarrollar en ellas el Obradoiro de Hostelería, uno de los grandes emblemas de la formación que se ofrece en Vista Real. En 2024 fue cuando se completó la renovación del antiguo pazo con la remodelación del bajo-cubierta para acoger el polo de emprendimiento, que da servicio a 27 municipios, desde Barbanza al norte hasta Marín y Pontevedra al sur. Ese crecimiento, tanto de espacios como de formación ha convertido a Vista Real en el espacio formativo más importante del norte de la provincia de Pontevedra, con ocho aulas permanentemente ocupadas de lunes a domingo, llegando a tener 136 alumnos de 23 concellos diferentes en solo un fin de semana. En estos diez años se han impartido cursos de todo tipo, desde aquellos de pequeño formato, hasta otros, como los obradoiros, de meses de duración, con más de treinta especialidades orientadas hacia muy diferentes sectores, desde manipulador de alimentos hasta visual merchandising, pasando por patrón de yate o cajero.

Piñeiro reconoce que «estamos al máximo de la capacidad de Vista Real, sobre todo con el incremento de cursos AFD dirigidos a desempleados, que vamos a pasar de tres a cinco, con las novedades del nivel 2 de servicio de restauración y jardinería, que se unen a los de operaciones básicas de restaurante, márketing y seguridad informática».

El pazo también se ha convertido en un ejemplo de integración. Desde 2018, existe un convenio con la asociación Cogami para convertir Vista Real en su centro de formación para personas con discapacidad, acogiendo cursos de todo tipo tendentes a mejorar la integración en el siempre complejo mundo laboral.

Pero el CDL no se ha limitado tan solo ha conseguir cursos de formación para el pazo vilanovés. En estos diez años también ha sido clave en que el polígono de Baión haya pasado de estar prácticamente vacío a tener tan solo un puñado de parcelas a la espera de ser vendidas. Durante estos años ha prestado asesoramiento a más de 60 empresas que estaban interesadas en adquirir terrenos en ese espacio que gestiona Suelo Empresarial del Atlántico y también ha colaborado en la tramitación del cambio de usos que se está gestando para convertir las dos manzanas catalogadas como terciarias en industriales, un trámite que está a punto de cerrarse.

Vista Real también ha sido usado por empresas de la comarca para presentar sus productos al mercado y a sus clientes por la facilidad que ofrece para el uso de sus instalaciones y el marco que supone el pazo en sí. También ha sido escenario de actividades extraescolares como el Salnés Campus o las clases de inglés, no solo para pequeños, sino también para comerciantes con motivo del crecimiento experimentado por la Variante Espiritual. Todas estas actividades han hecho que los vilanoveses se sientan orgullosos de un lugar que ha dejado atrás el estigma del nacrcotráfico.