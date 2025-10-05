El vilagarciano Joam Berride muestra su arte en Santiago

El Centro Empresarial do Tambre acogerá desde el miércoles, 8 de octubre, la exposición «Visionarios Enigma 2067» del artista vilagarciano Joam Berride, una muestra organizada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET). La exposición permanecerá abierta al público hasta el 24 de octubre.

La propuesta reúne una selección de alrededor de 30 obras pertenecientes a distintas series pictóricas realizadas en acrílico y técnicas mixtas, que reflejan la evolución y la riqueza creativa de Berride. Su estilo, de raíz expresionista y con guiños a la abstracción, se plasma en colecciones como «Veleiros das Estrelas», donde la fantasía y el movimiento son protagonistas; «Refugee Camps», una mirada crítica a los campos de refugiados del mundo; «Aprendendo a voar», centrada en la ligereza y la libertad de los elementos aéreos; y la más reciente, «Visionarios», donde la pintura rompe fronteras y da vida a personajes simbólicos que recorren el mundo «para capturar memoria y avanzar en sus vaticinios».

Su obra Visionarios. / FdV

Entre las obras destacadas figura «O vendedor de castañas», imagen que sirve además de cartel anunciador de la exposición.

Joam Berride, nacido en Vilagarcía, cuenta con una sólida formación artística que incluye estudios en Barcelona, Madrid, Betanzos y A Coruña, y una trayectoria consolidada desde los años 80, con participación en numerosas exposiciones colectivas e individuales en Galicia, España y Europa. También ha desarrollado proyectos en el ámbito de la ilustración.