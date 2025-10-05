Vilagarcía proyecta un centro formativo de tenis en Fontecarmoa

El proyecto para que Vilagarcía cuente con un Centro de Tecnificación de Tenis comienza a tomar forma. El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, mantuvieron una reunión con el presidente de la Federación Galega, José Mosquera, en la que se constató que el organismo deportivo «ve viable» la propuesta municipal para ubicar las futuras instalaciones en las inmediaciones del Complejo Polideportivo de Fontecarmoa.

Durante el encuentro, Mosquera confirmó que la Federación ya está dando los primeros pasos para encargar la redacción del proyecto, con el objetivo de presentarlo ante distintas administraciones para conseguir la financiación necesaria. La intención es firmar un convenio de colaboración entre la Federación y el Concello que permita cofinanciar la construcción del centro.

El presidente federativo visitó junto a Coira la zona propuesta, situada detrás de la piscina municipal, donde se levantaría un complejo que aspira a convertirse en referencia gallega del tenis de alto rendimiento.

La Concejalía de Deportes impulsa esta iniciativa con la intención de dar respuesta a la demanda de los usuarios de las actuales pistas de tenis, que reclaman que se cubran y, al mismo tiempo, dotar a la ciudad de una infraestructura capaz de acoger competiciones oficiales y fomentar la práctica de la raqueta desde la base hasta la élite.

Alberto Varela destacó la posición estratégica de Vilagarcía como factor clave para albergar un proyecto así: «Nuestra ciudad está en un punto intermedio, con excelentes comunicaciones y en un entorno deportivo en pleno crecimiento».

Además, el alcalde subrayó la importancia de contar con referentes como Jéssica Bouzas, la tenista vilagarciana que está entre las mejores del mundo y «cuyo ejemplo y trayectoria refuerzan la apuesta de Vilagarcía por convertirse en un polo de desarrollo del tenis gallego y nacional».