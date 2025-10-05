El turista internacional crece moderadamente en O Salnés con un auge de ingleses e italianos

El turismo en O Salnés registra cada año un incremento que en el caso del visitante internacional es moderado, aunque sostenido en el tiempo. Supone entre un 10 y un 12% del total, pero las autoridades lo tienen en el punto de mira porque es un perfil «muy rentable» para sus planes de desestacionalización y para mantener la viabilidad futura de un destino con fuerte dependencia del nacional.

Entre los meses de junio y agosto, algo más de 78.000 extranjeros eligieron la comarca para alojarse y disfrutar de sus vacaciones. Portugal ha sido históricamente el principal emisor y esto se mantiene año tras año, como constata el análisis de los datos móviles realizado por la Mancomunidade desde hace tres.

En este verano concreto, sin contar septiembre, del que aún no hay datos, representaron casi la mitad de ese total de internacionales, pertenecientes a una lista que contabiliza países de procedencia que, como mínimo, «enviaran» a cien personas a esta parte del mundo.

En concreto, detectaron a 36.900 lusos y el top ten lo completan otros como Reino Unido, un mercado que ha llamado la atención a las autoridades comarcales porque hace dos años desbancó a otros más habituales y se ha situado como el segundo emisor: O Salnés recibió a unos 6.000 británicos.

Le ha pasado por delante a Alemania y Francia, que ocupan los puestos tres y cuatro, respectivamente, aunque el primero parece haber experimentado algo de crecimiento en este tramo del período estival. Con estas procedencias llegaron 5.600 y 4.900 personas, respectivamente.

Por otra parte, a los técnicos, encargados de analizar estas ingentes cantidades de datos, también les sorprende la evolución de Italia, que ocupa el sexto puesto y experimenta un «fuerte crecimiento muy vinculado a nuestras rutas xacobeas».

Tanto es así que, entre junio y agosto, se registraron casi tantos italianos como todo el año pasado. O dicho de otro modo, 3.657 frente a 3.924 turistas. Y lo mismo ha sucedido con Suiza, que ocupa el octavo puesto (está creciendo) y cuyos datos fueron de 2.490 frente a 2.630 visitantes. Pero es que en el caso de Países Bajos, el número no solo roza los totales del año pasado, sino que los ha superado, recibiendo 500 personas más en estos tres meses con respecto a los doce del ejercicio pasado. Se sitúa en el noveno puesto.

También se debe tener en cuenta que el verano es el momento álgido, el preferido por cualquier tipo de visitante y, por tanto, cuando se registran las mayores cifras. De hecho, cabe recordar que sus meses pueden duplicar y hasta cuadriplicar el número de turistas del otoño y el invierno.

De México a China

Siempre según los datos de la Mancomunidade, este top ten lo completa Estados Unidos, en el séptimo puesto con dos mil personas, y lo cierra Irlanda, que suele ir más arriba (vinieron 1.600).

El resto de orígenes que por lo menos dejaron una huella de cien personas son, entre otros, Suecia, Bélgica, México, Polonia, Uruguay, Brasil, Australia, Canadá y China, incluso en junio, que es el más flojo del verano. De hecho, las autoridades estiman que se está notando la estrategia de desestacionalización implantada hace años (el pasado supusieron 122.000 del total de turistas, 1,7 millones)

Explican que algunos de estos mercados, como el asiático, buscan recursos diferentes al sol y playa y quieren conectar con ese perfil del turista internacional, el cual «encaja especialmente con las experiencias enogastronómicas, culturales y de naturaleza cada vez más presentes en la oferta de O Salnés». Y les interesa porque «la estancia media y el gasto por día son superiores al turismo nacional, lo que le convierte en un segmento estratégico».

Es por ello que trabajan en campañas específicas para este sector y también creen que debe ser «prioritaria» la mejora de la conectividad aérea en los aeropuertos gallegos.

Otro verano récord en todos los Concellos

La Mancomunidade presentó hace unos días el informe de los datos correspondientes a junio-agosto, registrando un nuevo récord de visitantes que, si no superó al de 2024, fue porque la segunda quincena de agosto, tuvo freno. Según las autoridades, los incendios de Castilla y Ourense, dos de los principales emisores y lugar de paso.

No obstante, han sido igualmente «excelentes» con 906.983 turistas que, sumados a los visitantes, excursionistas, que no pernoctan, supone que más de 1,8 millones de personas eligieron O Salnés para sus vacaciones o disfrutar de su tiempo libre en verano.

Las cifras crecen en todos los concellos con respecto a las de 2022, destacando nuevamente los resultados obtenidos por los ayuntamientos más pequeños. Volviendo al turista puro y duro, junio registró 178.465 distribuidos del siguiente modo: Cambados (12.860), O Grove (31.000), A Illa (14. 788), Meaño (8.115), Meis-Ribadumia (9.473), Sanxenxo (74.536), Vilagarcía (11.812) y Vilanova (11.812).

Respecto a julio, ascendieron a 311.308: Cambados (23.243), O Grove (56.921), A Illa (26.353), Meaño (12.355), Meis-Ribadumia (11.380), Sanxenxo (136.719), Vilagarcía (26.349) y Vilanova (17.988).

En agosto, fueron un total de 417.200: Cambados (44.200), O Grove (71.773), A Illa (32.989), Meaño (23.892), Meis-Ribadumia (15.080), Sanxenxo (160.411), Vilagarcía (42.596) y Vilanova (26.269).