Turismo da a Ravella seis meses más para terminar la obra de O Ramal

La Secretaría de Estado de Turismo ha ampliado el plazo máximo de ejecución del paquete de obras y servicios que el Ayuntamiento de Vilagarcía va a financiar con los 2,5 millones de euros de subvención que recibió por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Entre estas actuaciones, se encuentra la creación de la nueva zona verde de O Ramal.

Sobre el papel, esta obra debería estar terminada en el mes de noviembre, pero ya hace tiempo que se sabía que esto no iba a ser posible, pues el plazo de ejecución era de diez meses y los trabajos empezaron en pleno verano. Posteriormente, aún hubo que contratar por separado la retirada del amianto de un viejo almacén para después derribarlo. En la actualidad, la obra todavía está en una fase incipiente.

Finalmente, la Secretaría de Estado de Turismo ha ampliado los plazos para todas las administraciones beneficiadas en su momento, de modo que tendrán hasta el 30 de mayo del año próximo para concluir sus obras o servicios, y hasta el 30 de junio para justificarlos.

Además de la «pradera» de O Ramal, que actuará como un nexo entre el parque Miguel Hernández y el paseo marítimo y la playa de A Concha (actuación valorada en 1,1 millones de euros), el Concello de Vilagarcía ejecutará con los fondos de este plan otras actuaciones, como la creación de un nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés (350.000 euros); la renovación del alumbrado público del paseo marítimo (529.000 euros); el desarrollo de una aplicación móvil para conocer en tiempo real la ocupación de los aparcamientos públicos, entre otras utilidades, o la puesta a punto de los aparcamientos disuasorios.