El PP de A Illa carga contra el Concello por la falta de avances con el pabellón

El Partido Popular de A Illa carga contra el gobierno municipal, al que culpa de la falta de avances para la consecución de un nuevo pabellón de deportes. "El alcalde se limitó a conseguir una pequeña tira de terreno de menos de 1.000 metros cuadrados del Plan Nacional sobre Drogas en Testos y no hizo ningún otro avance para comprar la superficie necesaria", sostiene la formación liderada por Matías Cañón.

El PP isleño aduce que en estos momentos los clubes deportivos de base de A Illa están sopesando trasladar parte de sus entrenamientos a Vilanova, "ya que el polideportivo escolar no tiene horas suficientes para acoger todas las actividades y prácticas". Por ello, consideran que el gobierno socialista no tiene un interés real por resolver esta vieja demanda.

Consideran "totalmente imposible" que la infraestructura deportiva se construya ya en este mandato, por lo que el PP asegura que si ganan las elecciones de 2027, será para ellos "un proyecto prioritario".