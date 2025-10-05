Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meis reúne a más de 400 mayores en su Xuntanza

El Ayuntamiento habilitó autobuses por todas las parroquias para facilitar la asistencia de los vecinos

Una vista de la carpa, repleta de comensales. | FdV

R. A.

Meis

El Ayuntamiento de Meis celebró ayer la decimoquinta edición de su Xuntanza das Persoas Maiores, un evento en el que reunió a 420 personas. El evento tuvo lugar bajo una gran carpa instalada en la explanada situada frente a la iglesia parroquial de San Lourenzo de Nogueira, por lo que la lluvia no fue un impedimento para la fiesta.

Muchos de los asistentes llegaron al lugar a bordo de los autobuses habilitados por el Concello, que hicieron un recorrido por los distintos puntos de la parroquia. La comida en sí empezó a las dos y media de la tarde.

Los comensales pudieron disfrutar de un menú compuesto por empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro, todo ello regado con agua y vino y amenizado por un dúo musical para extender la celebración hasta bien entrada la tarde.

