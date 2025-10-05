Meis reúne a más de 400 mayores en su Xuntanza
El Ayuntamiento habilitó autobuses por todas las parroquias para facilitar la asistencia de los vecinos
R. A.
El Ayuntamiento de Meis celebró ayer la decimoquinta edición de su Xuntanza das Persoas Maiores, un evento en el que reunió a 420 personas. El evento tuvo lugar bajo una gran carpa instalada en la explanada situada frente a la iglesia parroquial de San Lourenzo de Nogueira, por lo que la lluvia no fue un impedimento para la fiesta.
Muchos de los asistentes llegaron al lugar a bordo de los autobuses habilitados por el Concello, que hicieron un recorrido por los distintos puntos de la parroquia. La comida en sí empezó a las dos y media de la tarde.
Los comensales pudieron disfrutar de un menú compuesto por empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro, todo ello regado con agua y vino y amenizado por un dúo musical para extender la celebración hasta bien entrada la tarde.
