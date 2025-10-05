El Marisco de O Grove llena a pesar de la lluvia

La lluvia no mermó las ganas de la Festa do Marisco de O Grove. Desde el Concello destacaron que la carpa de O Corgo registró ayer un «lleno absoluto», a pesar de las precipitaciones registradas durante la mañana, y que sobre las dos de la tarde «ya no quedaba sitio en las mesas».

Las colas más largas se notaron sobre todo en las casetas de la zamburiña a la plancha, la navaja y el pulpo, «tres de las elaboraciones clásicas que suelen estar en el ranking de ventas año a año», destacaron las mismas fuentes. No obstante, no fueron menos en otros puestos como el de las croquetas o los mejillones tigre. Eso sí, el mal tiempo estropeó los planes de Amigos da Dorna Meca, que tuvieron que suspender su regata de dornas por la mañana, para retomarla por la tarde. Participaron una docena de embarcaciones tradicionales en una cita en la que no faltó la entrega de trofeos y reconocimientos.

Los gaiteiros de la Asociación Cultural Paradanda y los cabezudos de Gogue animaron la jornada y también hubo una nueva cita con los juegos populares como oferta de ocio durante la tarde.

Muchos de los visitantes que paseaban por el Corgo confesaban que venían también atraídos por el concierto de León Benavente, que encabezó el cartel musical de la jornada.

Citas para hoy

En cuanto al resto de actuaciones ofrecidas en los Concertos do Marisco, desde que arrancó esta 62 edición de la Festa do Marisco, desde el Ayuntamiento indicaron que «la propuesta de música urbana, con El Bugg y Las Ninyas del Corro tuvo una buena acogida».

Respecto a la jornada de hoy, la música llegará de la mano de De Ninghures y Cinco en Zocas, mientras que el Scooter Club LamVrespas pondrá un toque de color con su encuentro internacional. Además se celebrará la exhibición folclórica de Cantodorxo.

En cuanto a la exaltación, el horario de las cajas para hoy es de 11.30 a 17 horas y de 19.30 a 22.30 horas.