La III Carreira de Leo convierte a Mosteiro en capital solidaria

Meis se convierte hoy en capital de la solidaridad con la celebración de la III Carreira de Leo, evento que apoya la lucha contras las enfermedades infantiles y en la que se han implicado más de 2.000 personas entre participantes y organizadores.

Mas de 1.400 inscritos tomarán parte en la andaina que partirá a las 9.30 horas desde la Plaza de España. A continuación, a las 11.15 tiene lugar la carrera de 5 kilómetros, con 400 corredores, y a las 12.15 es el turno de las categorías base, también con 400 participantes.

El desarrollo de estas actividades obligará a restricciones de tráfico en desde las 9 de la mañana hasta más allá de las 13.30 horas. Una cuestión obligada para la perfecta realización de una prueba que se ha convertido en referencia de la solidaridad mejor entendida.

Los padrinos de esta edición son la cantante y presentadora Fátima Pego y el corredor Eric Domingo, conocido por disputar pruebas acompañado de su madre, afectada por esclerosis múltiple.

Además del deporte, la jornada ofrece un completo programa lúdico. Desde la mañana habrá animación con Os Druídas, charanga en la caminata, zancudos e hinchables gratuitos por la tarde. En la carpa no faltarán los clásicos gastronómicos como pulpo, churrasco o callos y habrá muchos sorteos.