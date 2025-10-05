El Desfoga de Cambados noquea a la discriminación

Cambados se convirtió esta semana en la capital de la reivindicación de la diversidad y de la lucha contra el estereotipado social que conduce a los perjuicios y a la discriminación. Nuevamente, fue con el festival de artes vivas Desfoga, que este año ha explorado expresiones como la ópera o el ballet a través de diferentes proyectos y residencias artísticas. Una de las más destacadas, por su espectacularidad y puesta en escena, fue la noche de lucha libre celebrada el sábado en la Cultural y que rozó el lleno.

No fue una pantomima: el ring era real y por él pasaron luchadores como La Perla o Adonis. El cuadrilátero se transformó en un espacio de exceso y belleza cuir, con un show poético de cabaret y cuerpos diversos que busca romper con la tradición masculinizada de esta disciplina, desafiando el machismo tradicional, honrando a quienes rechazaron los roles impuestos y reivindicando la diversidad. Una cita ofrecida por Lucha Libre Rebelión y que dio paso a la última jornada, la de hoy domingo, con «Diversidad Lírica». Un viaje musical del Barroco al siglo XX para dibujar un mapa de la presencia cuir en la tradición clásica, de la mano de Jacobo Rubianes y Pablo Martínez Cárdenas.

Y es que este año, el Desfoga ha explorado las diferentes estrategias que los artistas LGTBIQ+ han desarrollado a lo largo de la historia para dejar huella en el imaginario colectivo; rastros disidentes, discretos, pero apreciables en disciplinas como la ópera, el ballet o la lucha libre latinoamericana, con la aparición de los «exóticos», luchadores con personajes feminizados.

Uno de los organizadores, Matías Daporta, se mostró satisfecho con el resultado de una iniciativa que cuenta con patrocinios, pero que no podría sobrevivir sin el público. «Esta edición fue más pequeña en número de proyectos, pero de una inversión más grande», señalaba ayer, destacando la implicación social con un programa que se desarrolló entre el jueves y el domingo. Además, este año han medido su huella de carbono con una consultoría especializada en gestión climática, Pudu Austral, de cara a tomar medidas que ayuden a reducirla y compensarla en futuras ediciones.

Y no es todo, porque el festival organizado por la asociación Compañía Caracol y que cuenta con el apoyo del Concello de Cambados, la Diputación, Agadic y Paidea, traspasa este año fronteras, pues el proyecto artístico «Seres Corais», creado el año pasado con la Coral Santa Mariña de Cambados, se exportará a Lugo, Murcia y Extremadura.