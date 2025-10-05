La Banda de Meaño celebra su 40 aniversario y el día del socio

La Banda Unión Musical de Meaño celebra hoy domingo su tradicional Festa Popular en honor al socio. Lo hará con un almuerzo al aire libre que se servirá en la zona arbolada de la Praza de Concello. Una cita anual por esta fecha y que, en esta ocasión, se aprovecha además para celebrar el 40 aniversario de la refundación de la banda. Además del almuerzo habrá conciertos y una sesión con el dj Javi Solla.