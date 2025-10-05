La Banda de Meaño celebra su 40 aniversario y el día del socio
T.H.
Meaño
La Banda Unión Musical de Meaño celebra hoy domingo su tradicional Festa Popular en honor al socio. Lo hará con un almuerzo al aire libre que se servirá en la zona arbolada de la Praza de Concello. Una cita anual por esta fecha y que, en esta ocasión, se aprovecha además para celebrar el 40 aniversario de la refundación de la banda. Además del almuerzo habrá conciertos y una sesión con el dj Javi Solla.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad
- El alcalde de Cambados sopesa pagar de su bolsillo combustible para la Policía Local
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión
- El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro
- Lo mejor del mar está en O Grove
- Los alumnos lloran la muerte de Celsa Lastres, la excepcional «maestriña» de O Castro