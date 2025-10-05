El Ayuntamiento prorroga de nuevo a Clece la limpieza de los edificios públicos

La junta de gobierno de Vilagarcía ha aprobado una nueva prórroga del servicio de limpieza de los edificios municipales a la empresa Clece. En este caso, la ampliación del contrato es por dos meses, y termina el próximo 31 de octubre.

El importe aprobado en la junta de gobierno asciende a 243.000 euros, incluyendo la limpieza de las instalaciones deportivas dependientes de la Fundación.

La empresa Clece, que lleva más de una década encargándose de la limpieza de los inmuebles municipales de Vilagarcía, solicitó al Ayuntamiento poder prestar el servicio hasta el 31 de agosto del año que viene, pero desde los servicios técnicos se le respondió que «en la actualidad la continuidad del servicio únicamente es posible durante dos meses de 2025 (septiembre y octubre)».

El contrato de Clece ya finalizó hace tiempo, y no ha trascendido que el Ayuntamiento haya iniciado los trámites para convocar un nuevo concurso público.