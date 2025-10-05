Arrancan las obras de ensanche del vial que une Paradela con Nantes de Reis
El Concello de Meaño promueve una actuación que cuesta 65.000 euros
Tres propietarios han cedido parte de sus fincas para ampliar la pista
La empresa rosalina Manuel Pérez Portela ha comenzado las obras de ensanche y pavimentación de la pista de Paradela a Nantes de Reis, que promueve el Concello de Meaño. Unas obras que se iniciaron por la zona próxima a Nantes en el vecino municipio de Sanxenxo y que viene cara a su otro extremo, en Paradela de Lores.
Se trata de mejorar así este vial, que cuenta con una longitud de 428 metros, discurriendo a través de suelo agrario, uniendo los núcleos poblacionales de Paradela y Nantes de Reis. Se estima que esta actuación quedará finalizada este mes de octubre.
De partida, las obras se están centrando en las labores de ampliación, para lo cual se hace preciso ocupar 269 metros cuadrados correspondientes a suelo agrario de tres propietarios particulares, con los cuales el Concello ha llegado a acuerdos de cesión. Asimismo, amén de su ampliación, se dispondrán cunetas hormigonada en sus márgenes y un nuevo asfaltado del firme en caliente con una capa de de cinco centímetros de espesor.
Además, se procederá con la construcción de dos tramos de muro en mampostería de piedra, con acabado rústico en la cara vista: uno de ellos, de contención, para soportar la plataforma del vial; y otro de contención del terreno y sin variar la rasante actual. Añadido se procederá a la disposición de tuberías para facilitar el acceso a fincas salvando así las cunetas de pluviales.
La obra, que salía a concurso el pasado mes de julio, se adjudicó en agosto en base a una oferta de 65.121,66 euros, que fue la mejor de las cuatro presentadas y que rebajaba en 1.697,20 euros el presupuesto técnico de partida, lo que suponía una merma del 2,5 por ciento. La Xunta de Galicia aporta 55.222,20 euros, y el Concello los 10.000 restantes.
