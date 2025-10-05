Abal justifica los impagos y el PP exige al alcalde de Cambados que «ponga orden o lo cese»

El PP de Cambados acusó ayer al concejal de Obras e Servizos de acumular más facturas impagadas que las del combustible y en una suma de 310.000 euros, así que pide al alcalde que «lo llame al orden o lo cese de inmediato» ante las consecuencias sobre los servicios. Asegura que están sucediendo cosas como pedir a los trabajadores que «reciclen las bolsas para recoger la basura».

Su portavoz, Sabela Fole, dibuja una rutina de «gasto descontrolado y sin partida presupuestaria para pagarlo», que incluso han reconocido sus socios del PSOE y el BNG, pero no el propio José Ramón Abal Varela, quien ayer sacó pecho y se justificó diciendo que la suya es una «concejalía imprevisible, de imprevistos los 365 días del año», así que «adaptarse matemáticamente a un presupuesto es francamente difícil, en Cambados y en cualquier Concello».

Defendió que hace un «uso eficiente de los recursos públicos» y aunque acusa a la oposición de sacarse esa cifra de la «manga», considera que «no es preocupante» y que la situación económica municipal «no es mala incluso si tuviera que endeudarse para pagar», porque «el Concello está saneado, no tenemos deudas con los bancos, no como otros del entorno que piden préstamos con frecuencia. Hay que ser previsores, gestionar bien los recursos y optimizar», añadió.

Esto difiere de ocasiones anteriores en las que ha reconocido un escenario complicado, como prueba la aprobación del plan financiero para salvar el déficit del Concello, teniendo que apretarse el cinturón entre este año y 2026 en unos 800.000 euros. Una orden para todas las concejalías y que viene de las advertencias de Tesorería e Intervención.

Como muestra de sus acciones, Abal remitió una comparativa del consumo de gasoil de los últimos años, asegurando que desde su entrada en el gobierno se ha rebajado en entre 3.000 y 4.000 litros al año y que espera terminar el mandato con un gasto de 26.000 litros frente al pico máximo de 35.000, alcanzado en 2020.

Sin embargo, no avanzó si ha solucionado la deuda de 20.000 euros contraída con la empresa para que les vuelva a suministrar y poner fin al racionamiento impuesto en el parque móvil, obligando a la Policía Local a no hacer uso del coche salvo necesidad urgente –en un municipio eminentemente rural– y al alcalde a ofrecerse a pagar depósitos de su bolsillo en caso de faltar servicios mínimos.

Según Fole, forma parte de una lista más amplia de impagos. Relató que los departamentos bajo sus órdenes acumulan facturas sin abonar por valor de 310.000 euros, «según la contabilidad interna cotejada hace 15 días». Enumeró que el mantenimiento eléctrico y el de desbroces «llevan sin pagarse en estos diez meses», «deudas por miles de euros en ferreterías de Cambados y O Salnés»; 20.000 euros de plantas ornamentales y otras por el suministro de arena.

«Todo esto repercute negativamente en los servicios, ya que muchos tienen que dejar de prestarse por llegar al límite, y también en los proveedores, muchos de los cuales son pequeños negocios, pemes y autónomos de Cambados que viven ahogados y con una tesorería muy tensionada por culpa de su propio Ayuntamiento», añadió la opositora.

Considera que un gobierno no puede funcionar así y apela al socialista Samuel Lago como «responsable último» para que exija a su socio de Pode «un uso racional de los fondos (...) Que lo llame al orden o tiene que cesarlo».

También negó las acusaciones del BNG de que existe una pinza con Abal y le pide que «se responsabilice» del cuatripartito que ayudó a formar y «sea coherente» con las voraces críticas a su socio; que «el lunes abandone el gobierno, aunque no lo hará porque la única pinza es la que tiene Liso González con su salario de 40.000 euros».

Por otra parte, Abal cree que la popular tiene una «obsesión casi enfermiza» con él porque «está frustrada; su gran baza electoral era que subiéramos el IBI, y no vamos a subirlo». Y es que se trata de una promesa que va en su programa desde 2015 y parece dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias.