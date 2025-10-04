La Xunta saluda a 42 peregrinos en el Ullán

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió ayer en Pontecesures a un grupo de 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí (Cataluña), que están recorriendo el Camino Portugués en su Variante Espiritual do Salnés.

Los participantes, que iniciaron la ruta el 29 de septiembre, llegaron ayer en barco desde Vilanova de Arousa a Pontecesures, punto de partida de su última etapa antes de llegar a la catedral de Santiago, prevista para hoy.

Miranda destacó la importancia de este tipo de iniciativas, «que permiten estrechar lazos con la tierra a través de una experiencia única de espiritualidad, cultura y convivencia».