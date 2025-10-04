La Xunta saluda a 42 peregrinos en el Ullán
Son miembros de la Irmandade Galega de Rubí y recorren la Variante Espiritual
REDACCIÓN
Pontecesures
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió ayer en Pontecesures a un grupo de 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí (Cataluña), que están recorriendo el Camino Portugués en su Variante Espiritual do Salnés.
Los participantes, que iniciaron la ruta el 29 de septiembre, llegaron ayer en barco desde Vilanova de Arousa a Pontecesures, punto de partida de su última etapa antes de llegar a la catedral de Santiago, prevista para hoy.
Miranda destacó la importancia de este tipo de iniciativas, «que permiten estrechar lazos con la tierra a través de una experiencia única de espiritualidad, cultura y convivencia».
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad
- El alcalde de Cambados sopesa pagar de su bolsillo combustible para la Policía Local
- El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro
- La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis
- La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados