Vilaxoán invita a cocinar gracias a Peperetes y al chef Patxi García

La plaza de abastos de Vilaxoán será hoy escenario (12.00 horas) del tercer showcooking del ciclo gastronómico «O calendario da ría na túa mesa», una iniciativa impulsada por la Concejalía de Promoción Económica con apoyo del GALP. La sesión estará protagonizada por la conservera Os Peperetes y el chef Patxi García con la presentación de Xoanqui Ameixeiras. La entrada es gratuita.

Los asistentes podrán aprender a elaborar platos sencillos con conservas locales y degustar posteriormente las tapas elaboradas en directo. La propuesta, que arrancó el año pasado con gran éxito, persigue acercar a la ciudadanía nuevas ideas para introducir en la cocina productos de proximidad adquiridos en los mercados públicos. De hecho, muchas de las recetas de las primeras ediciones se recogieron en el libro «O noso mar no teu prato».

La programación contempla un total de 18 citas a lo largo del año. En octubre, además de hoy en Vilaxoán, habrá showcookings el día 9 en la plaza de abastos de Vilagarcía (11.30 horas) con Xoanqui Ameixeiras, y los días 11 y el 25 en la lonja de Carril y en la de Vilaxoán, respectivamente, ambos con la chef Rocío Rodrigo.

Hoy en Vilaxoán se repartirán también bolsas promocionales del mercado de abastos de Vilagarcía y los placeros estrenarán su nuevo uniforme, compuesto por cofia y mandil. Ambas acciones se financian a través de la red «Mercados Excelentes» de la Xunta. Con la misma línea se activó recientemente el servicio de reparto a domicilio.