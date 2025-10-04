Un vilagarciano se enfrenta a cuatro años de cárcel por «trapicheo»
Le encontraron heroína y cocaína por valor de 400 euros
REDACCIÓN
Vilagarcía
Un vecino de Vilagarcía será juzgado el próximo martes en Pontevedra por un presunto delito contra la salud pública. El procesado fue sorprendido por un agente de la Policía Nacional a media mañana del 29 de noviembre de 2023, cuando supuestamente trataba de vender droga a pequeña escala a otras dos personas en la calle Porto.
El investigado, que carece de antecedentes penales, fue cacheado, y se le encontraron 0,8 gramos de heroína (valorados en 160 euros) y otros 0,8 de cocaína (valorados en 242 euros). El fiscal pide para él cuatro años de prisión. El juicio será en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra, el martes, 7 de octubre, a las 9.45 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad
- El alcalde de Cambados sopesa pagar de su bolsillo combustible para la Policía Local
- El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro
- La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis
- La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados