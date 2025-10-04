Un vilagarciano se enfrenta a cuatro años de cárcel por «trapicheo»

Un vecino de Vilagarcía será juzgado el próximo martes en Pontevedra por un presunto delito contra la salud pública. El procesado fue sorprendido por un agente de la Policía Nacional a media mañana del 29 de noviembre de 2023, cuando supuestamente trataba de vender droga a pequeña escala a otras dos personas en la calle Porto.

El investigado, que carece de antecedentes penales, fue cacheado, y se le encontraron 0,8 gramos de heroína (valorados en 160 euros) y otros 0,8 de cocaína (valorados en 242 euros). El fiscal pide para él cuatro años de prisión. El juicio será en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra, el martes, 7 de octubre, a las 9.45 horas.