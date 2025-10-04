Vilagarcía y Mar de Santiago obtienen 8 millones de euros de fondos europeos

El Ayuntamiento de Vilagarcía y la agrupación supramunicipal Mar de Santiago contarán con ocho millones de euros de fondos europeos para desarrollar sendos planes de Acción Integrada (PAI). Así lo confirmó ayer el Ministerio de Hacienda al publicar la resolución de la convocatoria de los programas EDIL (Estrategias para el Desarrollo Local Integrado), que sustituyen al anterior plan EDUSI.

En el caso de Vilagarcía, obtiene 3,8 millones, y el Ayuntamiento financiará con esta partida actuaciones como la rehabilitación de la nueva sede del área de servicios sociales, la ampliación de la piscina o las reurbanizaciones de las calles Veiga do Mar (Vilaxoán) y Aduana (Carril). A esta convocatoria se presentaron cientos de administraciones locales de toda España, siendo Vilagarcía y Mar de Santiago dos de las seleccionadas.

En lo que atañe a Mar de Santiago, la coordinación del proyecto recayó en el Concello de Vilanova, pero también participan en el mismo los de Valga, Catoira y Pontecesures. La subvención europea asciende en este caso a 4,3 millones de euros, y una parte de ese dinero se destinará al futuro centro de talasoterapia de O Terrón.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía explica que a diferencia de convocatorias anteriores, el porcentaje de participación pasa este año del 80 por ciento de fondos europeos y el 20 por ciento de fondos municipales a un reparto del 60/ 40, por lo que Europa aportará 3,8 millones de euros (el 60 por ciento) y Vilagarcía pondrá los 2,6 millones restantes que harán falta para hacer realidad las inversiones proyectadas por Ravella.

La noticia fue recibida con alegría por el gobierno de Alberto Varela, «ya que refrenda las políticas desarrolladas en los últimos años» por su ejecutivo. «En esta convocatoria, se priorizó la presentación de proyectos maduros y, asimismo, que las entidades contaran con planes como la Agenda 2030 o el Plan de Movilidad. Llegamos con los deberes hechos y, por lo tanto, la aprobación del PAI. Otras entidades con mucha más población y presupuesto, de Galicia y España, quedaron fuera de la resolución», subrayó a su vez la portavoz del gobierno, Tania García.

Para Alberto Varela, ayer fue «otro día histórico». «Siempre dijimos que allí donde pudiéramos conseguir financiación externa, estaríamos ahí y lo hemos vuelto a conseguir. Hemos ganado cuatro de cuatro: EDUSI, PSTD, Next Generation y ahora EDIL. Eso significa que podemos seguir construyendo la ciudad sin tener que pedir a nuestros vecinos más esfuerzos fiscales», aseguró.

El PAI se compone de cinco proyectos principales: el Centro Integral de Servicios Sociales (900.000 euros), para el que ya se dispone de unas amplias instalaciones en Os Duráns; la ampliación de la piscina municipal (3,2 millones); la renovación integral de las calles Veiga do Mar (Vilaxoán, 900.000 euros) y Aduana (O Carril, 800.000 euros); y la ampliación y electrificación del servicio de préstamo de bicicletas Vaibike! (700.000 euros), que permitirá llevar este servicio a las zonas rurales. Además, desde Ravella explican que si en marzo de 2027 están ejecutadas al menos un 40 por ciento de las inversiones previstas, el Concello podría recibir aún más dinero de Europa.

Finalmente, Tania García acusó al PP y a Esquerda Unida de «remar en contra», puesto que en el pleno se opusieron al proyecto de Vilagarcía a los PAI.

Mar de Santiago

La agrupación turística supramunicipal Mar de Santiago presentó a su vez un paquete de inversiones valoradas en 7,2 millones de euros, y el Ministerio de Hacienda le ha aprobado una subvención de 4,3 millones.

En este PAI se encuentra el centro de talasoterapia de O Terrón (Vilanova), así como infraestructuras que los demás Concellos de la agrupación llevan años ansiando, como es la conexión peatonal entre el centro urbano de Catoira y el entorno de la laguna de Pedras Miúdas.

En Valga, por ejemplo, se construirá un sendero peatonal entre las localidades de Campaña y Laxes, mientras que en Pontecesures se arreglará el entorno del mirador de Monte Salgueiro. Sanxenxo también se presentó a la convocatoria de los PAI, pero su candidatura quedó en reserva al obtener una puntuación insuficiente.