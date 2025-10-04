El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión

La comisión Amigos de San Simón de Baión lo deja tras más de quince años organizando una de las romerías más entrañables de O Salnés, donde lo de ir a comer el pulpo es más que una tradición anual para muchos. No ha sido por nada especial, simplemente «se acabó nuestra etapa, es momento de que vengan otros, de que lo asuma sangre nueva», explicaba ayer uno de sus miembros.

Así las cosas, sobre la mesa queda la esperanza de que en los próximos días aparezca un relevo dispuesto a una tarea ingente y a veces ingrata, como es organizar unas fiestas populares, pero que también da «muchas alegrías». Aún es posible porque lo habitual es iniciar el petitorio en estas fechas para una celebración de finales de octubre.

Desde la comisión destacan que llevan 15 años organizando la cita vilanovesa y que ya el año pasado empezaron a acusar el cansancio, pero siguieron adelante. Con las bajas de los últimos años había quedado un grupo muy reducido y están las circunstancias personales y profesionales de cada uno, así que consideran que su etapa «acabó, como puede suceder en otras muchas cosas. Como los futbolistas que, llegado un momento, ya no pueden continuar con ese nivel deportivo y físico».

Amigos de San Simón se encargaba de todo, desde la organización de los puestos hasta la contratación de las actuaciones musicales, aunque contando con la colaboración de administraciones como el Concello. Así, el año pasado se pudo disfrutar con una de las orquestas más populares, Panorama, sin obviar las aportaciones de los vecinos y empresas colaboradoras, que eran bastantes.

Así que la celebración queda un poco en el aire. Por lo menos el programa lúdico y de verbena, pues aún existe la esperanza de que la romería, esa estampa de pulpeiros y rosquilleras, se mantenga de uno u otro modo, y en eso también se encuentra la comisión saliente, que incluso ha trasladado la situación al Ayuntamiento. «San Simón no se va a quedar sin romería y las misas y todos los actos religiosos se celebrarán, por supuesto», añaden las mismas fuentes.

La próxima semana será crucial para el futuro más cercano de la cita, que tiene su escenario en los márgenes de la carretera Vilagarcía-Pontevedra. Pero también para los años venideros, porque de aparecer un mando, sería un parche temporal que no solucionaría la falta de comisión.