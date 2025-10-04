Un arranque muy prometedor de 700 raciones más

El arranque de la 62 Festa do Marisco fue inmejorable. Se vendieron 700 raciones más que el primer día de 2024 y eso que se trata de la jornada más floja de una exaltación que, en el total de sus días, suma multitudes. Así las cosas, las expectativas son buenas y más con la estampa vivida ayer en la carpa de O Corgo, con un continuo de personas en las cajas ya por la mañana. No obstante, también están apareciendo viejos problemas, como las quejas por la música en la cafetería.

Los vecinos denunciaron el incumplimiento de los horarios establecidos este año en la concesión para, precisamente, evitar los excesos de ediciones anteriores y respetar el descanso nocturno. El propio PP se hizo eco de vídeos demostrativos de que no se está cerrando a las doce de la noche.

Vista de la carpa. | Iñaki Abella

Preguntado al respecto, el Concello guardaba ayer silencio, en una segunda jornada de la fiesta que además del buen comer incluyó otra cita ineludible del programa: la feria de oportunidades del comercio local, Grovestock.

Este año se mantendrá durante los dos fines de semana, ofreciendo grandes descuentos en productos de moda, artesanía, calzado, peletería, juguetes, regalos... El presidente de Emgrobes, Pepe Besada, recordó que es un modo de liquidar la mercancía de temporada sobrante y de promocionar el trato y la calidad del comercio de proximidad. Participan un total de 14 establecimientos, que abrirán de manera ininterrumpida de 11.00 a 22.00 horas.

Asistentes, ayer. | Iñaki Abella

Un año más, y ya van 17, la entidad también ofrecerá «A cociña do mar»; un showcooking gratuito hasta cubrir el aforo que, en esta ocasión, maridará ostra rizada, petaraña o chopa y algas con vinos de la DO Rías Baixas. Será el día 9, a las 18.00 horas en la lonja.

Un modo más de promocionar un sector fundamental en la economía local y con origen ancestral. De hecho, el «Ciclo cultivando o mar» permitió conocer ayer cómo se alimentaban los habitantes de O Grove hace 2.500 años gracias a los conocimientos del historiador local Bruno Padín, mientras que Óscar Antonio Otero, miembro de la cooperativa Amegrove, habló a los asistente del hoy; de la comercialización del mejillón.

Uno de los puestos de Grovestock. | Iñaki Abella

Ayer también se despidió el ForoAcui, tras dos días abordando retos y desafíos en cuanto a recursos marinos y acuicultura y para hoy, todo está listo para la regata de Amigos da Dorna Meca y los Concertos do Marisco con León Benavente (23.00 horas), entre otros (ayer fue el turno de la música urbana, pensada para el público más joven). Y por supuesto, no faltará el marisco. La carpa de O Corgo abrirá de 11.30 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.00 horas.

A falta de más detalles, el día inaugural ganaron los habituales: el arroz de mariscos, el pulpo y la zamburiña, como las raciones más vendidas. Fueron 700 más que en 2024 gracias a un goteo continuo de asistentes. De hecho, la marcha fue fluida en las ocho cajas de venta de tickets, pero ayer la cosa cambió y ya se empezaron a ver las primeras colas.

La previsión para el fin de semana también es buena, a pesar de que la lluvia podría aparecer al mediodía. La afluencia turística ya se nota en el municipio, que es el destino de muchos viajes organizados para disfrutar del marisco gallego y sobre todo desde que la administración local realiza promociones más allá de las fronteras gallegas.

Al Marisco aún le queda cuerda hasta el domingo día 12, con precios que oscilan entre los 21 y los seis euros, en función del producto del mar elegido. Hay un total de doce preparados en 25 elaboraciones diferentes.