El programa de empleo de O Salnés forma al agricultor del futuro con el uso de drones e IA

La Mancomunidade do Salnés ha solicitado un nuevo Programa Integrado de Emprego (PIE) para la profesionalización de cien personas desempleadas en puestos con alta demanda y con novedades, pues introducirá nuevos itinerarios para formar al agricultor y viticultor del futuro, en el manejo de drones y otras nuevas tecnologías, fomentando también el relevo generacional.

Las autoridades clausuraron hace unos días la edición 2024/25, repitiendo una elevada inserción laboral, con 85 personas que consiguieron contratos indefinidos con diferentes perspectivas de futuro. Ahora confían en que la Consellería de Emprego financie la que sería la decimotercera, pues su proyecto siempre resulta el mejor puntuado de Galicia.

Su directora, Begoña Verissimo, avanzó ayer que repetirán formaciones de éxito como la de carnicero, añadiéndole nociones de charcutería, e introducirán aspectos "innovadores", como la agricultura de precisión y la ortofotografía.

Sostenibilidad y eficacia

La primera no es más que el manejo de nuevas herramientas como drones y sensores para obtener datos de los suelos, cultivos, el clima... Permitiendo monitorizar cultivos, detectar plagas tempranamente, aplicar de manera localizada fertilizantes y fitosanitarios, evitando excesos perjudiciales, analizar rendimientos, predecir y planificar cosechas y actuaciones gracias a la obtención de datos big data y la Inteligencia Artificial... Y todo esto complementado con la otra novedad, que posibilita tener información precisa visual y georreferenciada de los terrenos y que también puede ser muy útil en la gestión forestal.

De hecho, uno de los "secretos" del éxito de este programa es un "abanico de formación muy diverso que combina la innovación con los sectores tradicionales", apuntó el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Cabe recordar que fueron de los primeros en hablar de drones cuando eran casi unos desconocidos y que durante estos años han promocionado a especialistas en vigilancias contra el furtivismo en las bateas y en otros sectores; como uno de sus alumnos, que hoy viaja por toda Europa como inspector de parques eólicos.

Porque los resultados de su "inserción real" proceden, sobre todo, de saber encontrar nuevos nichos de mercado tras radiografiar las verdaderas necesidades de mano de obra de las empresas y preparar en consecuencia a sus candidatos, con una formación multidisciplinar.

Por ejemplo, en el mundo de la alimentación, pisan la calle sabiendo manejar carretillas, con nociones básicas de inglés, contabilidad y algo más a través de los múltiples cursos y talleres que también tocan sectores como el metalúrgico o el vinícola.

Autoridades y responsables del programa hicieron balance de la última edición. / FdV

Completan perfiles y sacan "potencialidades", convirtiendo sus currículums en más competitivos frente a otros aspirantes a un puesto, además de gestionarle directamente ofertas. Según Verissimo, las empresas buscan "polivalencia" y estamos en "un momento con muchísima bonanza en el mercado laboral. Si en 2013 había una oferta por cada ocho, ahora tenemos ocho por cada persona. No trabaja el que no quiere, pero claro, es necesario formarse".

El presidente comarcal, David Castro, destacó que la formación es un "eje fundamental" para la Mancomunidade y destacó el PIE –también tienen el de Hostelería– porque "las empresas necesitan trabajadores formados" y aportarlos ayuda a "avanzar", además de hacerlo en sectores "con mucha trascendencia" en O Salnés. Asimismo subrayó que la "primera experiencia laboral" que obtienen algunos les sirve como palanca para entrar en el mercado.

Mil personas encontraron un trabajo

La entidad supramunicipal lleva una década desarrollando y perfeccionando este programa y puede decir que "le ha encontrado un trabajo a 1.105 personas de una comarca de 110.000 habitantes", expuso su gerente, recordando que toda las ediciones logran una inserción laboral de entre el 85% y el 90%.

Está dirigido sobre todo a personas desempleadas con circunstancias que dificultan su acceso al mercado. El perfil mayoritario es de un menor de 30 años de baja cualificación, siendo uno de los requisitos para la financiación autonómica que suponga el 40% y para la siguiente, el porcentaje subirá al 50. Asimismo se prioriza a víctimas de violencia de género, parados de larga duración... Y a mediados de octubre, la Mancomunidade sabrá si ha obtenido la decimotercera edición.

La Consellería de Economía sufragó la última con 220.000 euros, mientras que los nueve concellos aportaron 43.000 euros. "Los mejores resultados se obtienen trabajando en equipo", apuntó el presidente, David Castro, destacando que la colaboración público privada "es fundamental" y nombrando a la Xunta, el equipo humano de técnicos comarcales y a las empresas. El programa tiene una agenda de contacto directo con 765 sociedades a las que sondean para saber qué vacantes tienen, qué necesitan, además de convenios con 43 para prácticas; muchas acaban en contratos.

Gestionaron 7.000 ofertas laborales

La elevada inserción de cada edición del Programa Integrado de Emprego (PIE) procede de una combinación de acciones que resultan en candidatos casi ideales para nuevos nichos y la demanda del mercado. En la edición de este año, ha gestionado 1.737 ofertas y en su mayoría del sector de la distribución alimentaria (674), seguido de puestos en fábricas (296), relacionadas con la administración (276), la logística (166), la hostelería (118), la atención al cliente (98), los servicios (95) y el sector eólico (14).

Así que cada uno de los cien beneficiarios ha tenido acceso a una media de 25 propuestas, según el perfil que haya adquirido durante sus meses de formación. Y es que primero se realiza un análisis de situación, con preferencias, conocimientos que ya trae, expectativas... Aunque se busca sacarlos de su zona de confort, sacarle su potencial, como recordaba ayer la directora, con el caso de Belén Blanco, "una alumna que nunca había trabajadora la soldadura y ahora tiene un puesto fijo". Sin olvidar a la única soldadora mujer de la fábrica de Siemens en Alemania.

Para ello hay un gran puñado de iniciativas en cada edición y en la pasada, cada candidato realizó una media de once cursos y talleres, orientados a salidas como la carnicería –con gran demanda–, la carpintería de ribeira, la agricultura ecológica, la elaboración de vinos, el manejo de realidad virtual, la robótica colaborativa...