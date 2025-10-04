La playa y la piscina de Porto Piñeiro se construyen en paralelo

La regeneración de la laguna de Porto Piñeiro (Valga) cobra impulso con el inicio de un nuevo proyecto: la construcción de la piscina, la rehabilitación y regeneración de los terraplenes laterales y el acondicionamiento del terreno de la zona norte, incluyendo la mejora de los accesos, la instalación de sistemas de drenaje y otros servicios, así como obras de paisajismo. Así lo apuntó ayer el Ayuntamiento, tras una visita a la zona del presidente de la Diputación, Luis López, acompañado por el alcalde, José María Bello Maneiro.

En esta fase de los trabajos se invertirán 902.000 euros, aportados por el Ayuntamiento y la Diputación. La entidad provincial destina 700.000 euros del Plan Extra, como destacó Luis López. Será la segunda obra que comience en esta fase del proyecto, que arrancó a finales de agosto con la construcción de la playa artificial, con un presupuesto de 575.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

En las últimas semanas, la zona ha experimentado un cambio importante con el movimiento de más de 5.000 metros cúbicos de tierra. A partir de ahora, las dos obras se realizarán en paralelo y de forma coordinada, y además, está a punto de adjudicarse un tercer proyecto de 615.000 euros, también financiado por la Diputación a través del programa Pon2030. Se trata de la continuación de los senderos peatonales y ciclistas que bordearán todo el perímetro de la laguna.

Las tres actuaciones suman más de dos millones de euros, que completan los 870.000 euros invertidos desde 2023, cuando comenzó el proceso de regeneración de esta antigua mina de extracción de arcilla, «que aspira a convertirse en un espacio de referencia para el ocio y el turismo en la zona, al igual que ya lo ha hecho la laguna ‘gemela’ de Mina Mercedes. Dos ejemplos de cómo se pueden recuperar espacios degradados por la actividad minera para uso público», apuntaron ayer desde el Ayuntamiento de Valga.

Por su parte, Luis López declaró que «esta actuación convertirá a la laguna de Porto Piñeiro en un referente ambiental y social. Es un proyecto estratégico para Valga y para la provincia; por proyectos de esta magnitud, la atención internacional se ha centrado en el interior de la provincia de Pontevedra». Asimismo, tuvo palabras de elogio para Bello Maneiro. «Este es un proyecto serio, estratégico y muy bien formulado, por eso quiero felicitar al alcalde, que siempre tiene muy claros los proyectos y la hoja de ruta y lo animo a que siga dando pasos para que sea una realidad lo antes posible porque será muy bueno para la provincia». Los trabajos que se están realizando estos días se centran en transformar un terraplén en un sistema de terrazas accesibles que facilite el acceso a la laguna y reduzca el riesgo de desprendimientos, en la creación de nuevos accesos y su integración con los servicios urbanos y en la adecuación de todo el entorno.