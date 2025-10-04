Meus Viños de Meis gana actos, días y bodegas en su sexta edición

La feria Meus Viños de Meis es una cita consolidada en el calendario otoñal y este año sube en días y bodegas. Además, la Confraría dos Viños Rías Baixas reforzará el hermanamiento con el municipio asturiano de Cangas del Narcea y será una oportunidad para degustar vinos singulares; entre ellos uno de edición muy limitada. Tendrá lugar del 16 al 19 de este mes y no faltarán los puestos gastronómicos y la música en directo para un maridaje completo.

Este año arranca un jueves, aunque solo con una cata dirigida a profesionasles del sector y de vinos singulares de las 14 bodegas participantes este año –una más que en 2024–. Se desarrollará en la casa de Escudeiro, el otro escenario de la cita, que desplegará los puestos en la plaza de España.

La apertura será el viernes, a las 20.30 horas, y el pregonero de este año es el presidente de la cooperativa Bodegas Martín Códax, Xoán Antonio Allegue. El concierto de ese día correrá a cargo de Somoza Trío y en los siguientes de la mano de Os Druídas, Los lunes al sol y Rock & Prol.

El sábado, Meis se hermanará con Cangas del Narcea, una iniciativa nacida de las ganas del gobierno local por «generar sinergias con Ayuntamientos con fiestas similares», explicó la alcaldesa, Marta Giráldez. De hecho, ella y otras autoridades acudirán a la suya, el fin de semana previo, y los vinos meisinos tendrán su propia cata.

En la cita saliniense sucederá lo mismo; habrá una degustación gratuita de la DOP Cangas con un límite de 50 plazas. Es necesario inscribirse previamente en la OMIX y también para otras actividades como el maridaje entre la cocina del chef meisino Alex Laíño (Muiñada da Barosa) y la Bodega Escudeiro, cuyo precio será de diez euros.

Su responsable, Mateo Serantes, es el relevo generacional de la firma fundada por su bisabuelo en 1978 y quien guiará a los presentes en tres vinos y uno «especial, de una producción de cien botellas y que solo vendemos en la bodega», explicó.

La Confraría también intervendrá el sábado, nombrando cofrades a invitados llegados de Asturias, con la que ya mantiene lazos, como con muchas otras zonas vitivinícolas de España, Portugal y Francia. Su presidente, Suso Paz, espera así aportar su «granito de arena» a un evento que elogió y, sobre todo en un «momento crítico» para el sector y porque «todo apoyo a la viticultura, a sostener el campo, es muy importante», explicó.

Como despedida, se celebrará la cata concurso dirigida por el sumiller José Luis Aragunde y los interesados en probar la finura de sus sentidos deben retirar una entrada de cinco euros. Este día, el domingo, las casetas ya no abrirán de tarde. El resto, el horario será de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 horas hasta la una de la madrugada, aproximadamente.

Giráldez, que compareció con otros concejales e implicados en la cita, destacó los seis años que cumplirá una «fiesta muy especial» para su gobierno porque la fundaron al poco de acceder al poder para exaltar la tradición vinícola del municipio.