Juzgan a un arousano por una violación de hace seis años

REDACCIÓN

Vilagarcía

Un arousano se enfrenta a una pena de prisión de ocho años y al pago de una indemnización de 20.000 euros por una violación que presuntamente cometió en noviembre de 2019 en su domicilio. El procesado será juzgado el jueves próximo, a las 10 de la mañana, en la Audiencia de Pontevedra.

