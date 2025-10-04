Juzgan a un arousano por una violación de hace seis años
REDACCIÓN
Vilagarcía
Un arousano se enfrenta a una pena de prisión de ocho años y al pago de una indemnización de 20.000 euros por una violación que presuntamente cometió en noviembre de 2019 en su domicilio. El procesado será juzgado el jueves próximo, a las 10 de la mañana, en la Audiencia de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- El dueño del Pazo da Rúa Nova denuncia al Concello tras «arrasar» su propiedad
- El alcalde de Cambados sopesa pagar de su bolsillo combustible para la Policía Local
- El alcalde de Vilanova participa en el rescate de un conductor que cayó al mar en O Esteiro
- La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis
- La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»
- Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados