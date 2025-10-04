Instan a mejorar la seguridad vial en el cruce de Castroagudín

El Ayuntamiento de Vilagarcía instará a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra a mejorar la seguridad vial en el cruce de las carreteras de O Pousadoiro (de titularidad autonómica) y de Castroagudín (provincial). El Bloque Nacionalista Galego presentó una moción al pleno del pasado jueves interesándose por esta problemática, y el texto fue aprobado por unanimidad.

Los nacionalistas alertan de que el cruce es peligroso, porque está en una curva muy cerrada, por lo que la visibilidad es mala, sobre todo cuando los conductores salen de la carretera de Castroagudín y pretenden ir hacia O Pousadoiro.

También advierten de que los coches que bajan desde O Pousadoiro circulan hacia Vilagarcía bajan a demasiada velocidad debido a la pendiente, lo que supone un riesgo de colisión por alcance.

En la moción, el BNG insta a las administraciones titulares de ambas carreteras a estudiar técnicamente qué medidas de seguridad vial podrían aplicarse en ese cruce para calmar el tráfico y hacer más segura la circulación.

En la misma sesión plenaria, el PSOE llevó una moción para instar a la Xunta de Galicia a realizar una serie de obras de puesta a punto en los colegios, que según los socialistas exceden las labores de mantenimiento, que son competencia de los Concellos. Esta propuesta también salió adelante, aunque con la abstención del PP, que quería que el Concello contemplase una partida económica específica para los colegios en los presupuestos de 2026.

El PSOE detallaba algunas deficiencias en su moción, como son la carpintería exterior del colegio de Rubiáns; la fontanería, la iluminación o los falsos techos del de Vilaxoán; hundimientos en los patios interiores y mal funcionamiento de la caldera en el Arealonga; o la cocina de A Lomba, que quedó obsoleta.