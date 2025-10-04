El Hospital do Salnés supera la media gallega en el respaldo a la huelga médica

La jornada de huelga de médicos convocada ayer viernes en la sanidad pública gallega tuvo un seguimiento muy destacado en el Hospital do Salnés, donde únicamente se mantuvieron en activo los servicios mínimos, calificados por los sindicatos como «abusivos», junto con un reducido grupo de cuatro o cinco facultativos que no secundaron el paro.

Según los datos facilitados por la Xunta, en el centro comarcal fueron 36 los profesionales asignados a cubrir los servicios mínimos, mientras que 20 participaron activamente en la huelga. En la tanda de la mañana estaban previstos 69 trabajadores, entre los que también se contabilizaron varias bajas justificadas.

La incidencia en el Salnés contrasta con la media gallega difundida por la Consellería de Sanidade, que situó en un 23,5% el seguimiento global de la huelga en la comunidad, con un 28,6% en los servicios hospitalarios y un 10,6% en la atención primaria. En el conjunto de los hospitales comarcales, el porcentaje se quedó en el 19,8%.

Los médicos del Hospital do Salnés, en línea con el resto de Galicia, han hecho público un decálogo de reivindicaciones dirigido a la Consellería de Sanidade, en el que reclaman desde la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas y el cumplimiento de los descansos reglamentarios, hasta la limitación de agendas en atención primaria con un máximo de 30 actos por facultativo, la actualización de los módulos de mayores de 55 años, la revisión de los criterios del complemento de productividad variable o la mejora de los protocolos de salud laboral frente a episodios de violencia interna y externa.

También exigen que cualquier mejora para los médicos y facultativos se extienda automáticamente a los residentes y que se abran mesas de trabajo para abordar con rigor y continuidad las condiciones laborales y retributivas en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.

Desde la Consellería de Sanidade se subraya que, a pesar del paro, la atención a las urgencias estuvo garantizada en todo momento en los centros gallegos, incluido el Hospital do Salnés, y se insiste en que el sistema respondió adecuadamente a todas las incidencias registradas. Los facultativos, por su parte, defienden que sus reivindicaciones buscan un modelo asistencial más sostenible, con más tiempo para los pacientes y mejores condiciones de trabajo para los profesionales, en pro de una mejora asistencial y profesional.