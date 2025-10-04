La Diputación aprueba la ayuda al patrimonio marítimo-fluvial

La Diputación ha aprobado las bases de ayudas dirigidas a proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo-fluvial; una línea dotada con 90.000 euros y que estuvo en duda. Los colectivos empezaban a temer por su continuidad y el BNG presentó varias iniciativas al ver que se demoraba. Sin embargo, el presidente, Luis López, le reprochó ayer que «en el pasado pleno demandaba que había que sacar adelante esta línea, pese a saber que ya estaba avanzado el procedimiento e iban a ir a trámite en esta Xunta de Goberno».

Habrá tres líneas financiables y en recuperación de barcos, una de las más demandas, se concederán como máximo 10.000 euros, siempre que no exceda el 80% del presupuesto. El plazo para pedirlas será de un mes, tras publicarse el anuncio en el BOP.