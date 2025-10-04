El Curtas abre la puerta a la fantasía

Vilagarcía ha vuelto a vestirse de cine fantástico. La Sala Rivas Briones acogió la inauguración de tres de las cuatro exposiciones con las que arranca el Curtas Festival do Imaxinario, una cita que cada otoño convierte a la ciudad en territorio poblado por héroes, criaturas imposibles y mundos alternativos.

Desde el mismo acceso a la sala, el visitante se encuentra con una imponente figura de Hulk, escoltada por Spiderman y Lobezno, que sirven de carta de presentación para «Infinity Heroes Showroom», una de las muestras estrella de este año. La exposición, dedicada a los iconos de Marvel, conecta con un público amplio y familiar, consolidando la vocación del Curtas de tender puentes entre la cultura popular y la pasión cinéfila.

Spiderman destacó entre los niños. / Iñaki Abella

La inauguración permitió además descubrir «Unha vida debuxando pesadelos», un recorrido por la obra del ilustrador Santi Pérez, y «As raias do dragón», que acerca al público a la producción gráfica del vallisoletano Tomás Hijo, creador de estampas y grabados inspirados en la mitología y la literatura fantástica. Las tres propuestas resumen bien la esencia del festival: una cuidada combinación entre trabajos de autor, piezas de gran carga artística y propuestas de reclamo popular que convierten cada edición en un punto de encuentro diverso.

El acto congregó a numerosos aficionados al género, que disfrutaron de la presencia de personajes de carne y hueso como Spiderman y Lobezno, animando con su desfile un ambiente ya de por sí cargado de color y expectación.

Hulk impresiona nada más entrar. / Iñaki Abella

El Curtas Festival do Imaxinario, que no ha dejado de crecer en público y prestigio, mantiene en esta edición un programa repleto de actividades, proyecciones y presentaciones que se irán desplegando a lo largo de octubre. Aún queda por inaugurarse una cuarta exposición y, sobre todo, por vivir todo un calendario que promete convertir a Vilagarcía en capital gallega del cine fantástico durante las próximas semanas.

Luis Miguel Rosales, director del Curtas Festival do Imaxinario, pone en valor las piezas que se podrán observar en la Sala Rivas Briones, además del ingente trabajo que hay detrás de cada una de las actividades que otorgan a Vilagarcía un privilegio de fantasía.