El Concello de A Illa pondrá fin al mal estado del firme de Ramón Cabanillas

El Concello de A Illa iniciará la próxima semana los trabajos de acondicionamiento de la travesía Ramón Cabanillas con el fin de corregir el mal estado del pavimento de losas de piedra. Un estado que incluso atentaba contra la integridad física de los peatones. El proyecto cuenta con un presupuesto de 13.176 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de un mes.

El alcalde Luis Arosa subrayó la rapidez de la actuación en respuesta a las demandas vecinales. «Somos conscientes del problema que supone para los vecinos circular y transitar por la travesía Ramón Cabanillas. Las losas inestables no solo generan ruido, sino que también representan un riesgo evidente. Cumplimos con el compromiso de actuar de inmediato y con un proyecto que garantiza una solución duradera para esta zona».

El plan de trabajo contempla tres etapas: primero se procederá a la retirada del pavimento actual, después se instalará una solera de hormigón pulido de 15 centímetros de espesor que proporcionará mayor resistencia y, por último, se colocará una franja de piedra de 40 centímetros junto a las fachadas, siguiendo el modelo aplicado en la Rúa Cruceiro.

Durante la obra, el tramo permanecerá cortado al tráfico y se habilitará señalización provisional con desvíos alternativos. El Concello pide la colaboración vecinal para poder ejecutar esta mejora.