El Concello destina 178.000 euros a ayudas a quince entidades sociales

El Concello de Vilagarcía aprobó la concesión de 178.100 euros en subvenciones nominativas a un total de 15 entidades sociales que desarrollan su labor en el municipio. Estas ayudas, de carácter directo, buscan reforzar y sostener el trabajo que desempeñan en favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Como en ejercicios anteriores, Cruz Roja y Cáritas son las organizaciones que perciben las mayores aportaciones debido a la amplitud de sus programas y a la gestión de servicios esenciales para la ciudad. Cruz Roja recibirá 91.800 euros, de los cuales 84.000 se destinan al funcionamiento del albergue y 7.800 al proyecto de coordinación. En el caso de Cáritas, la cuantía asciende a 45.500 euros, repartidos entre los 36.000 para la gestión del comedor social y 9.500 para el centro de San Cibrán.

La tercera aportación más elevada corresponde a Acción contra el Hambre, que percibirá 17.000 euros para continuar con el programa de inserción laboral «Vives Emplea».

Con 3.000 euros son apoyadas Con Eles, Amencer-Aspace, Fundación Lar y Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, mientras que la Asociación Galega de Linfedema obtiene 1.800 euros. Otros seis colectivos —entre ellos la AECC, Proyecto Hombre y Areva— perciben 1.500 euros, y finalmente ALCER y Cromosomos X reciben 500 euros cada uno.

La concejala Tania García subrayó que estas ayudas «reconocen la labor fundamental de las entidades sociales y refuerzan su trabajo en favor de las personas más vulnerables. Constituyen un pilar fundamental en la atención y el acompañamiento a los colectivos más vulnerables desarrollando una labor imprescindible».